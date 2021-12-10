Derikli kadınlar hem öğreniyor hem kazanıyor

Derik Halk Eğitim Merkezi, Mardin Olgunlaşma Ensitütüsü Ve Derik belediyesi işbirliği ile düzenlenen kurslar da pastacılık, lavanta, dokuma ve ilk defa derik’te açılan telkari kursuna yoğun ilgi gösteriyor .

Açılan kurslarda aldıkları eğitimle meslek öğrenen kadınlar ayrıca aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Derik kaymakamı ve belediye başkan vekili Enver çakır ‘derik belediyesi olarak derikli kadınların meslek sahibi olduğu ve aile bütçesine katkıda bulunan kurslara olan ilgi bizi memnun etti bu tür çalışmalar ile derikli kadınların her zaman yanında olmaya devam edecez dedi. Kursa gümüşçülük eğitimi gören Kübra çelik ‘derik belediyesi’nin açmış olduğu kursta gümüşçülük eğitimi aldım Derik Belediyesi’nin açtığı kurs sayesinde meslek sahibi oldum bize bu imkanı sağlayan başta kaymakam ve belediye Başkan Vekili Evren Çakır ve kurs hocalarıma teşekkür ederim dedi.