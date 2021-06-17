Derikli sporcular,kupalari ile başkan Aytemür'ü ziyaret ettiler

Başkan AYTEMÜR, sporcuları tebrik ederek, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Sporculardan Muhammet Furkan Özgen: "Takımımıza her zaman maddi ve manevi desteğini esirgemeyen her zaman bize sahip çıkacaklarını dillendiren İlçe kaymakamımız Sayın Hicabi Aytemür'e çok teşekkür ediyoruz."

Sporcu Velisi Can Abukan:

Derik futbol Akademimize her zaman maddi ve manevi desteğini esirgemeyen her zaman geleceğimizin yıldız futbolcularına sahip çıkacaklarını dillendiren İlçe kaymakamımız Sayın Hicabi Aytemür'e çok teşekkür ediyoruz.