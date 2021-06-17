Gündem Derikli sporcular,kupalari ile başkan Aytemürü ziyaret ettiler
YEREL GÜNDEM

Derikli sporcular,kupalari ile başkan Aytemür'ü ziyaret ettiler

Kapadokya Junior Cup Atatürk Yaz Turnuvası’nda üçüncülük elde eden Derik Futbol Akademisi oyuncuları #Derik Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Sayın Hicabi AYTEMÜR’ü makamında ziyaret ettiler.

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Derikli sporcular,kupalari ile başkan Aytemürü ziyaret ettiler
Derikli sporcular,kupalari ile başkan Aytemür'ü ziyaret ettiler

Başkan AYTEMÜR, sporcuları tebrik ederek, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Sporculardan Muhammet Furkan Özgen: "Takımımıza her zaman maddi ve manevi desteğini esirgemeyen her zaman bize sahip çıkacaklarını dillendiren İlçe kaymakamımız Sayın Hicabi Aytemür'e çok teşekkür ediyoruz."

Sporcu Velisi Can Abukan:

Derik futbol Akademimize her zaman maddi ve manevi desteğini esirgemeyen her zaman geleceğimizin yıldız futbolcularına sahip çıkacaklarını dillendiren İlçe kaymakamımız Sayın Hicabi Aytemür'e çok teşekkür ediyoruz.

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