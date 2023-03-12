Destanı yeni dostlarla yazacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. AK Parti’nin, kurulduğu Ağustos 2001’den beri girdiği tüm seçimlerden birinci çıktığını ifade eden Erdoğan, “Allah’ın izni, milletimizin desteği ve sizlerin gayretiyle 14 Mayıs seçimlerinde de hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliğinde bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz” dedi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Kutlu mücadelenin son dönemeci olan 14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak inşallah beraberce yazacağız.”

KARŞIMIZDA İTTİFAK DEĞİL KOALİSYON VAR

“Ülkemizin içinden geçtiği süreç, afetin yol açtığı kayıplar, bölge ve dünyadaki kritik gelişmeler 14 Mayıs seçimini farklı bir yere taşımıştır. Karşımızda bir ittifak değil, eski Türkiye’de olduğu gibi kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı var. Yayınladığı 12 maddelik bildiri bile tek başına ülkemizin nereye sürüklenmek istediğinin yazılı ispatıdır. Masanın altını üstüne getirme pahasına bay bay Kemal’i cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren bu koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur. Peki bu koalisyonun gündeminde ne var? Siyasi ihtiras, makam ve mevki paylaşımı, ülkenin kaynaklarının nasıl yağmalanacağı hesabı, milli birlik ve beraberliğimizi bozma niyeti, eski Türkiye’yi geri getirme çabası var.”

TÜRKİYE BÖYLE HAZİN BİR TABLOYU HAK ETMİYOR

“Türkiye, Türk demokrasisi, milletimiz böyle hazin bir tabloyu asla hak etmiyor. Ülkemizi bu içi karmaşık, arkası karanlık, şekli bozuk, yönü belirsiz, hırsı boyunu aşan koalisyonun insafına terk edemeyiz. Böyle bir faciaya izin veremeyiz. Türkiye’nin ışığını söndürmek için ellerini ovuşturarak bekleyenlere zafer çığlıkları attıramayız. Bunun için her seçim çalıştığımızdan daha çok çalışacak, daha çok insana ulaşacak, daha fazla gönül kazanacağız. Aksi takdirde ülkenin ve milletin yaşayacağı büyük facianın vebali altında kalırız.”







