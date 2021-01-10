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KARS

Destanın 106. yılı: Türkiye Şehitlerine Yürüyor

Destanın 106. yılı: Türkiye Şehitlerine Yürüyor

Kafkas Cephesi’nde savaşmak için yola çıkan askerlerimizin, donarak ya da hastalanarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın üzerinden 106 yıl geçti. “Türkiye Şehitlerine Yürüyor” sloganıyla düzenlenen anma töreninde katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla, tekbir ve salavatlar getirerek Sarıkamış Şehitliği’ne yürüdü. Törenlere Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anma etkinlikleri kapsamında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde yapılan şehit askerlerin portrelerinin yansıtıldığı heykellerin üzerindeki Türk bayrağını kaldırarak karanfil bırakıldı.
Anma etkinlikleri kapsamında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde yapılan şehit askerlerin portrelerinin yansıtıldığı heykellerin üzerindeki Türk bayrağını kaldırarak karanfil bırakıldı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde “Türkiye Şehitlerine Yürüyor” sloganıyla düzenlenen Sarıkamış Harekatı’nın 106. yılı anma etkinlikleri, koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirildi. Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı, Ay-Yıldızlı Tören Alanı’nda, sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. “Türkiye Şehitlerine Yürüyor” sloganıyla düzenlenen anma etkinliğine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından bir subay tarafından harekatın tarihinin anlatıldığı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla, tekbir ve salavatlar getirerek, yaklaşık 700 metre mesafedeki Sarıkamış Şehitliği’ne doğru yürüdü.

SARIKAMIŞ GENÇLİK MERKEZİ AÇILDI

  • Bakan Kasapoğlu, Sarıkamış’ta can vererek şehadete yürüyen yiğitlerin birer şuur abidesi olarak hüzünlü ama bir o kadar da şanlı bir direnişin kahramanı olduğunu söyledi. Kasapoğlu, şunları kaydetti: “Malazgirt Ovası’ndan çıkarak Anadolu’yu kucaklayan, İstanbul’u fetheden, Sarıkamış’ta karlı dağlara mührünü vuran ruh, işte Sarıkamış’ı bizlerin gönlünde, ruhunda ölümsüz kılan da budur. Sarıkamış’ı, bu aziz milletin vatan sevgisi için bu aziz milletin millet olma yolundaki en dokunaklı biçimde anlatan destanını en büyük varlığımız olan gençlerimize çok ama çok iyi anlatmamız gerektiğinin farkındayız. Bakanlık olarak bu ruhu en güçlü şekilde gençlerimize anlatmanın sorumluluğunun bilinci içerisindeyiz.”

Bakan Dönmez ise 106 yıl önce Sarıkamış’ta sadece yüz binlerce askerin değil, bir milletin de yüreğinin buz tuttuğunu belirtti. Dönmez, ecdadın millet olma şuuruna sahip çıkacaklarını vurguladı. Törenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sarıkamış Gençlik Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Şehitler için Kur’an okundu

Sarıkamış Kazım Karabekir Camii’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

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