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Gündem Destek almadığı iddiasıyla çay kazanını atmıştı Valilik esnafa ödenen miktarı açıkladı
MANİSA

Destek almadığı iddiasıyla çay kazanını atmıştı: Valilik esnafa ödenen miktarı açıkladı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek tam kapanma nedeniyle işletmesi kapatıldığı için geçinemediğini öne süren ve devlet desteği alamadığını belirten kişi, çay kazanını sokağa attı. Manisa Valiliği, eylemi gerçekleştiren vatandaşa bugüne kadar 5 bin 100 lira destekleme ödemesi yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Destek almadığı iddiasıyla çay kazanını atmıştı: Valilik esnafa ödenen miktarı açıkladı
Manisa'da bir kıraathane işletmecisi, devletten destek ödemesi alamadığı iddiasıyla çay kazanını sokağa attı.

Saruhanlı ilçesinde kıraathane işleten Ufuk Üçkan, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan tam kapanma döneminde geçinemediğini ve desteklemeden yararlanmadığını öne sürerek çay kazanını sokağa attı.

Manisa Valiliği'nden sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadele sürecinde vefat ve vaka sayılarını düşürebilmek için bazı esnafın iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verildiği, bazılarına ise belirli kısıtlamalarla faaliyetine devam etmesine izin verildiği hatırlatıldı.

"5 bin 100 lira destek ödemesi aldı"

Kısıtlamalardan mağdur olduğunu öne süren Saruhanlı ilçesinde kıraathane işleten Ufuk Üçkan’a çeşitli tarihlerde destekleme ödemeleri yapıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Bu süreçte Ufuk Üçkan'a Saruhanlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 19 Nisan 2020 tarihinde bin lira, 15 Aralık 2020 tarihinde 600 lira olmak üzere toplamda bin 600 lira, Saruhanlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından ‘Gelir Kaybı Desteği’ adı altında 3 ay boyunca biner lira olmak üzere toplam 3 bin lira ve Saruhanlı Belediye Başkanlığınca 500 lira nakdi yardım yapılmıştır. İçinde bulunduğumuz Kovid-19 salgınıyla mücadelede ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile faaliyetlerine ara veren ve gelir kaybı yaşayan esnafımıza devletimiz çeşitli desteklerde bulunmaktadır. Hep birlikte tedbir ve kısıtlamalara uyarak salgınla mücadelede başarılı olacağımıza ve tüm kısıtlamaların en kısa sürede kaldırılacağına inanıyoruz."

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