Destekleme kurslarına katılan ortaokul ve lise öğrencilerine ortak sınav

Bakanlıktan yapılan açıklamada; 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 10'uncu, 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak kurs planladığı belirtildi. Kurs merkezlerinin, salgın dönemindeki öğrenme kayıplarının telafisi için bireysel farklılıkları da dikkate alarak planlı biçimde eğitim öğretim faaliyetlerini yürüttüğü aktarıldı. MEB'in, bu faaliyetlerin etkinliğine yönelik 81 ilde İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı uyguladığı kaydedilerek, "Destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan altı, yedi, sekiz, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan ortak değerlendirme sınavı, 28 Mayıs 2022 saat 10.00'da ülke genelinde yapılacak" denildi.

Bakan Özer: Amacımız öğrencilerin kazanımlarını ölçmek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu uygulamayla amacımız, destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla öğrencilerin kurs açılan derslerin öğretim programlarında yer alan kazanımları ne kadar edindiklerini ölçmektir. Böylece öğrencilerimize bu konuda bireysel karne ileterek geri bildirimde bulunmak ve gerçek veriler bazında kursların etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetler oluşturmaktır" dedi.

REKLAM

Çalışmanın 81 ilin tamamını kapsayacak şekilde tasarlandığını kaydeden Bakan Özer, uygulamaya çok önem verdiklerini aktararak, salgın döneminde ara verilen kurslardaki mevcut durumu daha net biçimde gördüklerini ve yapılması gereken iyileştirmeler için daha seri şekilde harekete geçildiğini belirtti.

Farklı branşlardan başarı testleri uygulanacak

2'nci Dönem Destekleme Yetiştirme Kursları İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı'nın birinci dönemdeki uygulamadan farklı olarak kapsamının genişletildiğini belirten Özer, "Bu uygulama altıncı, yedinci, sekizinci, 10'uncu, 11'inci ve 12'nci sınıf düzeylerini kapsıyor. Değerlendirme araştırması Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ile Coğrafya derslerinden yapılacak" dedi.

REKLAM

Uygulamanın 28 Mayıs'ta yapılmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını kaydeden Özer, "Derslerin her birinden sorular içeren 33 farklı kitapçık oluşturuldu. Sonuçlar, yalnızca destekleme ve yetiştirme kurslarında yürütülecek iyileştirme çalışmalarına yön vermek için kullanılacak ve kesinlikle herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak" dedi.

94 bin öğrenci sınava giriyor

Her dönem kurs açılan tüm sınıf düzeylerinde belirlenen derslerde uygulamayı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Özer, "Geniş kapsamlı olan bu çalışmada altıncı, yedinci, sekizinci, 10'uncu, 11'inci ve 12'nci sınıf düzeyinde kurslara katılan 1080 okuldaki 94 bin öğrenci örneklemde yer aldı. Bununla birlikte İmam Hatip Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi gibi farklı okul türleri uygulama kapsamında bulunuyor. Böylece sunulacak destekleri geliştirmek için detaylı veriler elde edilecek" açıklamasında bulundu.

REKLAM

Kursların verimliliğine yönelik ilk kez 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci Dönem DYK İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı'nın 81 ilde 15 Ocak 2022 tarihinde yapıldığını hatırlatan Bakan Özer, uygulamaya katılan yedinci, sekizinci, 11'inci ve 12'nci sınıf düzeyindeki öğrenci karnelerinin aynı hafta içerisinde 'ödmplatform' vasıtasıyla okullara iletildiğini kaydetti. Özer, ikinci dönemdeki İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı sonucunda da öğrencilere hızlı biçimde geri bildirimde bulunulacağını belirtti.

GÜNDEM Milli Eğitim Bakanlığı matematik yaz okulları açacak