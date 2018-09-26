Destici: Af konusunda kafamızda soru işaretleri var

BBP Lideri Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da partisinin idam konusunda Meclis'e getireceği tasarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Ülkemiz gündeminin en temel iki konusu af ve idam tartışmasıdır.

- Son günlerde 3 cinayet hadisesi yaşandı. İlki Sedanur yavrumuz. Kars'ta yaşanan olay hepimizin yüreğini dağladı. Bu kızımızı öldüren bir katilin cezası ne olmalı ki adalet yerine gelebilsin? Biz bu tür sapıklığı yapanların mutlaka ama mutlaka idam cezasıyla cezalandırılmasını istiyoruz.

- 1 Ekim saat 11.30'da TBMM'de düzenleyeceğimiz toplantı ile idam yasasının yeniden gelmesi için teklifimizi oluşturacağız. Meclis'te grubu olan partiler arasında HDP hariç hepsini ziyaret edeceğiz.

Katillerin mağdur ettiği kişiler ne olacak?

- Gündemde af konusu var. Arkadaşlarımı bu konuda çalışmalarını yürütüyor. Kafamızı karıştıran bazı konular, bazı endişelerimiz var. Adalet Bakanlığı verilerine göre 194 bin 404 yükümlü var. Bunların yaklaşık 150 binini kapsıyor bu af meselesi. Burada kader mahkumu diye nitelendirilen bir grup suçlu var. Hırsızların, uyuşturucu satıcılarının, katillerin mağdur ettiği kişilerle ilgili hangi düzenleme yapılacak? Biz bunun cevabını arıyoruz.

- Adana'da 14 yaşında olmasına rağmen pompalı tüfekle başka bir adamı öldüren çocuk var. Peki, çocuğu bu suça teşvik eden anne ve baba da mı kader mahkumu? Bu çocuk cezaevinden ıslah edilerek çıkarılmalıdır.

- Adıyaman'da iki kez cezaevine giren bir adam var. 34 yıl önce ilk eşini ve çocuğunu öldürüyor. Çıkıyor, teyzenin oğlunu öldürüyor. Hapse girip yeniden çıkıyor ve 2. eşini ve çocuğunu öldürüyor. 3 cinayette 5 kişiyi öldürüyor ancak elini kolunu sallayarak içeriden çıkıyor. Buna kader mahkumu denilebilir mi? İşte bu şahıs da daha önceki af ve ceza indirimlerinden yararlanıp çıktı dışarı.

- Önümüzde yerel seçimler var. 6-7 Ekim tarihlerinde 2 günlük bir kampa gireceğiz ve yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımızı tamamlayacağız.