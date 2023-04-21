Destici: Cumhurbaşkanımız 51 ile 53 arası bir oyla ilk turda seçimi kazanacak

"Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na da tabii bayram sabahı çok siyasete girip böyle sert eleştiriler yapmak istemem. Sadece latife olsun diye söylüyorum. Biliyorsunuz kendisi bir ziyarette İngiltere'den 300 milyar dolar bulduğunu getireceğini söyledi. Tabii kaynağı belli değil. Kimden alacak kime verecek, hangi şartlarda alacak, yüzde kaçla borçlanılacak, karşılığında ne verilecek ? Bunların hepsi muamma. Fıkra gibi yani. Bunları bir açıklasa da biz öğrensek. Ama artık bizim o devirleri kapatmamız lazım. Yani dışarıdan böyle yüksek faizlerle ya da Türkiye'yi bir takım kararlara mahkûm edecek bu tür parasal ilişkiler değil. Biz kendimiz çalışacağız. Kendimiz üreteceğiz, kendimiz kazanacağız. Şimdi burada 300 milyar dolardan bahsediyor. Aslında onun da aslı astarı yok ama burada çıkan gazın değeri 1 trilyon dolar. Kimseye minnet etmeden kendi gemilerimizle kendi sahamızda kendi şirketlerimiz, kendi mühendislerimizle çıkarıp işleteceğiz."