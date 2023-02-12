Destici: Yağmacılara devlet ve güvenlik güçleri gerekli dersi veriyor

"Biz de ilk günden itibaren bölgedeyiz. Ben önce Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve ilçelerini ziyaret ettim. Tabii sadece ziyaret değil Alperen Ocakları Arama Kurtarma ekiplerimiz ve diğer bütün parti teşkilatlarımızla da oradaydık. Bir yandan arama kurtarmaya katılırken, diğer taraftan da ihtiyaç sahiplerine yardım konusunda arkadaşlarımız ve bütün Türk milletiyle birlikte gayretli bir çalışma ortaya koydu. Daha sonra da meclisteki OHAL görüşmesiyle ilgili perşembe günü Ankara’ya geldim. Cuma sabahı tekrar bölgeye giderek Adana, Osmaniye, İskenderun, Antakya, Kırıkhan, Gaziantep, Şanlıurfa ve en son Nurdağı ziyaretlerimiz oldu”

"Biz de ilk günden itibaren bölgedeyiz. Ben önce Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve ilçelerini ziyaret ettim. Tabii sadece ziyaret değil Alperen Ocakları Arama Kurtarma ekiplerimiz ve diğer bütün parti teşkilatlarımızla da oradaydık. Bir yandan arama kurtarmaya katılırken, diğer taraftan da ihtiyaç sahiplerine yardım konusunda arkadaşlarımız ve bütün Türk milletiyle birlikte gayretli bir çalışma ortaya koydu. Daha sonra da meclisteki OHAL görüşmesiyle ilgili perşembe günü Ankara’ya geldim. Cuma sabahı tekrar bölgeye giderek Adana, Osmaniye, İskenderun, Antakya, Kırıkhan, Gaziantep, Şanlıurfa ve en son Nurdağı ziyaretlerimiz oldu”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, depremde hayatını kaybedenin ya da enkaz altında kalıp kurtulanların ayrı ayrı hikayelere sahip olduğunu söyledi. Millet olarak herkesin canının yandığını, polis ve askerin yanı sıra arama kurtarma ekiplerinin insan üstü bir mücadele verdiğini ifade eden Destici, "Hepimizin canı yanıyor, üzgünüz üzülüyoruz. Allah bir daha böyle acıları milletimize yaşatmaz inşallah diyorum. Ben ülkemize, devletimize ve milletimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Tabii ki yaralarımızı birlikte saracağız. Aramızda fitne çıkarmaya çalışanlara, devlet ve milleti karşı karşıya getirmeye çalışanlara ya da insanları birbirine düşürmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Burada birlik olacağız ve dayanışma içinde zor günleri atlatacağız. Tabii ki bu süreci değerlendirip birliğimize ve kardeşliğimize kastetmek isteyenler olacaktır. Onlara da fırsat vermeyeceğiz. Bugüne kadar bu millet vermedi, bundan sonra da vermeyeceğiz inşallah. Özellikle sahada gördüğüm arama kurtarmada çalışmalarında inanılmaz fedakarlık yapılıyor hem AFAD, UMKE, JAK ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız, bizim Alperen Ocakları’mıza ait olan Alpkurt hem de askerimiz ve polisimiz inanılmaz bir mücadele veriyorlar. İnsan üstü bir mücadele veriyorlar ve canlarını ortaya koyuyorlar. Onlara da şahım camiam adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.