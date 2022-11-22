Destici'den Yunanistan'a Pençe Kılıç uyarısı: Sopaya sürünmeyin

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile bölgedeki terör hedeflerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

TSK'nın, terörü kaynağında kurutmayı amaçladığını dile getiren Destici, hava harekatının ardından operasyonun bir kara harekatıyla devam etmesini ve vatandaşları hedef alan saldırıların kesin ve yok edici bir darbeyle nihayete ermesini temenni etti.

Türkiye'nin, uluslararası hukuk kapsamında meşru müdafaa hakkını kullandığına işaret eden Destici, devletin, asli görevi olan sınırlarını ve milletini koruma hakkını yerine getirmesine yönelik itirazların hukuki dayanağının bulunmadığını vurguladı.

Son dönemdeki terör saldırılarına da değinen Destici, "Terör örgütü PKK saldıracak, bombacı gönderecek, 6 vatandaşımızı katlettirecek, sınırımıza roket arttıracak, 5 yaşındaki çocuğumuzun, gencecik öğretmenimizin hayatını karartacak, buna Türkiye Cumhuriyeti ve kahraman Türk ordusu seyirci mi kalacak? Elbette seyretmeyecek. Dün görevini yaptı, bugün yapıyor, yarın da yapacak ve buna da kimse engel olamayacak." dedi.

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"Terör örgütlerine zaman ve imkan tanınmamalı"

Destici, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, şöyle konuştu:

"Terörü yok etmek zorundayız ve yok edeceğiz. Bunu ancak terörün bütün unsurlarıyla mücadele ederek yapabiliriz. Terör örgütlerinin, nüfuz ettikleri legal alanlarda kanunların vatandaşlarımıza sağladığı hak ve imkanlarla korunmasına ve güçlenmesine zaman ve imkan tanımamalıyız. Önceki tüm terör eylemlerinde olduğu gibi Taksim ve Karkamış'taki katliamda da çocuklarımıza kadar yönelen vahşi cinayetleri sıradanlaştırmaya, sonrasında TSK'nın yaptığı harekatı Türkiye'nin aleyhine kullanmaya çalışanlar, terörün unsurları ve azmettiricileri."

Taksim ve Karkamış'taki terör saldırılarında yine kadınlar ve çocukların hedef alındığını belirten Destici, "Karkamış'taki şehitlerimizi, saldırıya maruz kalan okulda verdik. Geçmiş maalesef unutuluyor. PKK terörünün bu tür saldırıları ilk değil. Türkiye benzer saldırılara sayısız kez şahit oldu. Buna rağmen PKK ve onun yan kuruluşları, Türkiye'de 'Kürt siyasal hareketi' olarak adlandırılıyor. Okullara roket atmanın, şehir merkezlerinde bomba patlatmanın, çocukları, bebekleri öldürmenin Kürt ile siyaset ile ne ilgisi var?" değerlendirmelerinde bulundu.

"HDP, PKK ile aynı kelimelerle itiraz ediyor"

Pençe-Kılıç Hava Harekatı konusunda siyasi partilerde, özellikle altılı masada derin sessizliğin hakim olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

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"Harekatla ilgili açıklamalarına bakıyoruz; her biri ayrı ayrı sessizliklerini sürdürüyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, Sayın Babacan ve diğerlerinden bir açıklama duyduk mu? Milletimizin bunu görmesi lazım. Onlara soruyorum, siz hangi devletin siyasi partisisiniz, hangi millete hizmet ediyorsunuz, açıklama yapmaktan niye imtina ediyorsunuz? HDP ise her zamanki gibi kendine verilen görevi yapıyor. Operasyona PKK ile aynı kelimelerle itiraz ediyor. Türkiye halen HDP'ye siyasi parti muamelesi yapıyor. Yazıktır, günahtır. Okula, çocuklara yapılan saldırıya bile tepki gösteremeyen, bu saldırıların faillerine yönelik yaptığımız operasyonlara itiraz edip Türkiye'yi dünyaya şikayet eden HDP ile ilgili karar vermek için Anayasa Mahkemesi ne bekliyor? Çocuklar, öğretmenler katlediliyor, kınamayı bir tarafa bırakın, bunları gerçekleştiren terör örgütüne arka çıkılıyor. Türkiye'nin daha ne gibi bir felaket yaşanması lazım ki bu terör örgütünün, legal görünümlü illegal partisi kapatılsın?"

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Terörle mücadelenin, hukukun sınırları içinde ancak kiminle mücadele edildiği unutulmadan yürütülmesi gerektiğini anlatan Destici, "Gereğini Meclisin de Anayasa Mahkemesinin de yapması lazım. Mecliste PKK'lı, terörist milletvekili olmaması lazım, onları destekleyen milletvekili olmaması lazım. Türkiye'de de PKK'yı, terörü, terör örgütünü savunan siyasi yapı olmaması gerekiyor. Buna da müsaade etmeyecek olan Anayasa Mahkemesi. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütünün ve terörün partisi olmaz." dedi.

"Yunan yetkililere kaşınmamalarını tavsiye ediyorum"

Mustafa Destici, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Kostantinos Floros'un, Türkiye'yi hedef alan birtakım açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, "Söyleyenin de söylediklerinin de herhangi bir değeri yok. Türkiye'nin yürüttüğü Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın ardından fena halde korktuğu anlaşılıyor. Bizde 'sopaya sürünmek' diye bir deyim var. Yunanlı Genelkurmay Başkanı'na ve aynı rüyayı gören Yunan yetkililere kaşınmamalarını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

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Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği hizmet binasına, terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntülerin yansıtıldığını da anımsatan Destici, "Türkiye ile dost ve müttefik olmak isteyenler, dostluk ve müttefiklik neyi gerektiriyorsa öyle davranmalı. Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılar ve bu saldırıların niteliği hiç kimse için sır değil. Biraz samimi olun." ifadelerini kullandı.

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