Dev operasyon

Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen kişiler için bugün şafak vakti düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler şafak vakti ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. 25 kişiye yönelik operasyonda 18 adrese eş zamanlı girildi. Evlerde bulunan şüphelileri gözaltına alan ekipler evlerdeki aramalarını sürdürüyor.