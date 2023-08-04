DEVA Partisi'nde istifa depremi: İl yönetimi ve 6 ilçe başkanı görevi bıraktı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, seçimlere ortak listeyle girmenin partilerine büyük kayıp yaşattığını itiraf etti. "Yüzde 25 oy almışız, biri çıkıp diyor ki yüzde 7'si benim. Öbürü diyor yüzde 5'i benim. Ne kaldı koskoca CHP'ye." diyerek isyan eden Özel, "Biz sadece kendi listemizden girseydik, yüzde 25'in üzerinde oy alacaktık. Getirinin üzerinde götürü oldu." ifadelerini kullandı.