DEVA Partisi'nde istifa depremi: İl yönetimi ve 6 ilçe başkanı görevi bıraktı

DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı İsmail Oğuz Karakuş - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi'nin Kırıkkale İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile 6 ilçe başkanı, görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.
Kırıkkale İl Başkanı İsmail Oğuz Karakuş, yazılı açıklamasında, 3 yıldır DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı olarak görev yaptığını belirtti.
Yol arkadaşlarıyla büyük emekler ve fedakarlıklarla bugüne kadar yürüttükleri DEVA Partisi Kırıkkale İl Teşkilatı'ndaki görevleri ve partilerinden istifa etme kararı aldıklarını aktaran Karakuş, şunları kaydetti: