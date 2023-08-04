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DEVA Partisi'nde istifa depremi: İl yönetimi ve 6 ilçe başkanı görevi bıraktı

DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile 6 ilçe başkanı, görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

10:40 . 4/08/2023 Cuma
AA
DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı İsmail Oğuz Karakuş - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı İsmail Oğuz Karakuş - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi'nin Kırıkkale İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile 6 ilçe başkanı, görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Kırıkkale İl Başkanı İsmail Oğuz Karakuş, yazılı açıklamasında, 3 yıldır DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı olarak görev yaptığını belirtti.

Yol arkadaşlarıyla büyük emekler ve fedakarlıklarla bugüne kadar yürüttükleri DEVA Partisi Kırıkkale İl Teşkilatı'ndaki görevleri ve partilerinden istifa etme kararı aldıklarını aktaran Karakuş, şunları kaydetti:

"Aldığımız bu karardaki en büyük etken, yaklaşan yerel seçimlerle birlikte memleketimize daha iyi hizmet edebilme arzusu olmuştur. Büyük özenle hazırlamış olduğumuz il binamızı gelecek yeni yönetime devredeceğiz. Göreve gelecek yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz."



#DEVA Partisi
#İsmail Oğuz Karakuş
#istifa
#Kırıkkale
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