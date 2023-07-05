DEVA Sözcüsü İdris Şahin'den ortak liste çıkışı: Biz kimseye gitmedik teklif CHP'den geldi

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, seçimlere CHP'nin teklifi üzerine ortak listeden girdiklerini söyledi.
Muhalefette ortak liste tartışmaları son bulmuyor. Ana muhalefet partisi CHP'nin 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde DEVA, Saadet, Demokrat ve Gelecek Partisi'ni kendi listelerinden aday göstermesi sonucu 39 milletvekili Meclis'e girdi.
Babacan: Bizim kimseye borcumuz yok
Babacan'ın bu çıkışının ardından parti sözcüsü İdris Şahin de peş peşe açıklamalar yaparak CHP ile iş birliğinin karşılığını alamadıklarını söyledi. DEVA Partisi'nden gelen bu açıklamalar, ortak liste tartışmalarını büyütürken İdris Şahin yeni bir açıklama yaptı.
DEVA Sözcüsü Şahin: Teklif CHP'den geldi
Şahin, şöyle konuştu: