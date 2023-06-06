DEVA’dan ‘Gelecek Partisi ile birleşme’ açıklaması: Somut bir formül söz konusu değil

Ali Babacan - Ahmet Davutoğlu
Ali Babacan’ın Genel Başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi'yle ilgili birleşme iddialarına ilişkin bir açıklama yayımlandı.
Konuyla ilgili bugün DEVA Partisi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri sonrasında TBMM'nde grup kurma ve bununla ilgili diğer hususlarda yazılı ve görsel medyada çeşitli haber ve değerlendirmeler yer almaktadır. TBMM'de Grup kurma ve bununla ilgili diğer konularda gündeme gelen düşünce ve seçenekler Partimizin yetkili organlarında ve karar süreçlerinde tüm yönleriyle değerlendirilecek olup, bu aşamada yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut bir formül söz konusu değildir.”
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20 dakika önce