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DEVA’dan ‘Gelecek Partisi ile birleşme’ açıklaması: Somut bir formül söz konusu değil

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile birleşme iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Resmi hesaptan yapılan açıklamada, "Somut bir formül söz konusu değil" denildi.

17:01 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Ali Babacan - Ahmet Davutoğlu

Ali Babacan - Ahmet Davutoğlu

Ali Babacan’ın Genel Başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi'yle ilgili birleşme iddialarına ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Konuyla ilgili bugün DEVA Partisi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri sonrasında TBMM'nde grup kurma ve bununla ilgili diğer hususlarda yazılı ve görsel medyada çeşitli haber ve değerlendirmeler yer almaktadır. TBMM'de Grup kurma ve bununla ilgili diğer konularda gündeme gelen düşünce ve seçenekler Partimizin yetkili organlarında ve karar süreçlerinde tüm yönleriyle değerlendirilecek olup, bu aşamada yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut bir formül söz konusu değildir.”


#DEVA Partisi
#Gelecek Partisi
#Ali Babacan
#Ahmet Davutoğlu
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