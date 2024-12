'Devamsızlık takip ekipleri' öğrencileri evlerinde ziyaret ediyor

Bu çocuklar bizim evlatlarımız. Sokakta olduklarında her türlü istemediğimiz olumsuzluklara karışırlar. Onun için çocuklarımıza sahip çıkacağız. Muhtarlıklarımıza destek vererek mahalle kulüpleri kurduruyoruz, her türlü desteği veriyoruz. Merkez ve ilçelerde 9 bin 500 çocuğumuzu spora başlattık. Çocukların formasından ayakkabısına kadar her şeyini alıyoruz. Okuldan alıp spor salonlarına getiriyoruz, sporlarını yapıp yemek yedikten sonra evlerine götürüyoruz.