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ANKARA

Devlet Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz

MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu’nu topladı. Bahçeli, toplantının ardından şöyle konuştu: Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefa da olsa, sefa da olsa eyvallah etmeyiz, etmeyeceğiz.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Devlet Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz
Devlet Bahçeli

MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu’nu topladı. Bahçeli, toplantının ardından şöyle konuştu: “Türkiye’yi karıştırmak, karanlığa çekmek ve kaosa sürüklemek maksadıyla fırsat kollayan, eylem zemini yoklayan, işgal bahanesi arayan çevrelerin provokatif tahrikleri sahneye ve sokağa tutunmak için tetikte beklemektedir. Bu tahrik sürecinin öncüsü ve önde gideni CHP ve HDP başta olmak üzere zillet ittifakının hastalıklı paydaşlarıdır. İlave olarak bazı sivil toplum kuruluşları, bir kısım satılmış aydın, bir avuç devşirilmiş akademisyen, üç-beş kiralık kalem ve onların sponsoru olan Türkiye düşmanlarıdır.”

Devlet Bahçeli: Darbe teşebbüsüyle yapamadıklarını dövizle başaramayacaklar
OYNAT 00:50
Devlet Bahçeli: Darbe teşebbüsüyle yapamadıklarını dövizle başaramayacaklar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecek. Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir. Darbe teşebbüsüyle yapamadıklarını dövizle başaramayacaklar' ifadelerini kullandı.

SABOTAjLARA YENİLMEYECEĞİZ

“Türkiye ekonomisinin malum bazı yapısal zaaf ve açmazları varsa da, bunlar dövizdeki tırmanışın bahanesi değildir, olamayacaktır. Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefa da olsa, sefa da olsa eyvallah etmeyiz, etmeyeceğiz. Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz. Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecektir. Türkiye küresel sermaye çetelerine, terör örgütlerine pes etmeyecektir. Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir. Sokaklara inerek hükümeti istifa ettirmeye, terörizmin ve yabancı güçlerin tetikçiliğine soyunarak ülkemizi felaket dolu bir mecraya taşımak isteyenlere asla izin, asla icazet verilmeyecektir. Darbe teşebbüsüyle yapamadıklarını dövizle de başaramayacaklardır.”

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