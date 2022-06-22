Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu: Kılıçdaroğlu kendini kandırıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TÜSİAD’a tepki gösterdi. Muhalafetin esnaf ziyaretlerine değinen Bahçeli, “Yalnızca göz boyamak ve çalışıyor imajı uyandırmak amacıyla üç beş esnaf gezip fitne fücur teşrifatçılığı yapanların ipliği artık pazardadır. Kameralara yansıtılan sipariş görüntüler, kurmaca diyaloglar hiç kimseyi inandıramaz. Aziz milletimiz siyasi sahtekarlara prim vermeyecektir” dedi.

ÇIKARSINLAR ADAYINI

Bahçeli, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olmaması ile ilgili olarak şunları söyledi: “Zillet ittifakının şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan muazzam bir irade gücüyle, yüzde 50’yi fersah fersah aşan bir oy çokluğuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir. Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki, yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediliyor. Son düzlüğe girilirken, bu korkakça yaklaşımın ardında; acaba bilinçli ve taktik bir geciktirme mi söz konusudur, yoksa 6+1 formatlı masaya hakim olduğu anlaşılan derin bir çatlak mı etkilidir? Çıkarsınlar adaylarını, görsünler hanyayı Konya’yı.”

HİSTERİ NÖBETİ YAŞIYOR

“Demokrasi er meydanıdır, bu meydana çıkmaya yüzleri olmayanların konuşmaya hakları bile yoktur. ‘Demir gibi sinirim var. Kasımda seçim olabilir’ diyen Kılıçdaroğlu, ya kendi kendini kandırıyor, ya da hayal aleminde paraşütsüz uçuş dersleri alıyor. Cumhurbaşkanı adaylığına çok istekli olan Kılıçdaroğlu’na partisinden ve ittifak ortaklarından yükselen itirazlar esasen sinir sistemini laçkalaştırmakla kalmamış, histeri nöbetleri yaşamasına da yol açmıştır.”

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TÜSİAD’A ‘BOŞO EFENDİ’ BENZETMESİ

TÜSİAD’ın, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine yönelik açıklaması ile ilgili olarak Bahçeli şunları söyledi: “TÜSİAD’ın menşei ve mensubiyet duyduğu ülke neresidir? Bir kez olsun milli olun, bir kez olsun Türkiye’nin meşru tezlerine ve politikalarına destek verin. Dürüst konuşun, adam gibi konuşun, konuşun da biz de size müteşekkir olalım. Meşrutiyet yıllarının mebusu Boşo Efendi’den ne farkınız vardır? Boş yapmayın, Boşo olmayın.”

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