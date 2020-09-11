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Gündem Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden MHPli vekilin oğluna cübbesini giydirdi
POLİTİKA

Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden MHP'li vekilin oğluna cübbesini giydirdi

Pankreas kanseri nedeniyle 2007 yılında hayatını kaybeden MHP 21’inci dönem İstanbul milletvekillerinden 57 yaşındaki Mehmet Pak'ın oğlu Çağrı Can Pak avukat oldu. Genç avukatın cübbesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli giydirdi. O anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Pak, "Avukatlık Mesleği cübbemi bugünleri görmemi sağlayan Liderimden giydim. Yolunuza canım feda.." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağrı Can Pak, Bahçeli'nin elinden cübbesini giyerken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Çağrı Can Pak, Bahçeli'nin elinden cübbesini giyerken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Eski MHP milletvekili Mehmet Pak'ın oğlu Çağrı Can Pak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukat oldu. Pak, Twitter'dan MHP lideri Bahçeli'nin kendisine avukatlık cübbesini giydirdiği fotoğrafları paylaştı.

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Bahçeli klasik otomobilini hediye etti

"Bugünleri görmemi sağladı"

Fotoğrafların altına duygusal da bir mesaj da yazan Pak, "Avukatlık mesleği cübbemi bugünleri görmemi sağlayan Liderimden giydim. Yolunuza canım feda..." ifadelerini kullandı. Fotoğrafla, binlerce beğeni aldı.

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  • Serbest avukatlık yapan eski milletvekili Mehmet Pak, uzun bir süre Ülkücü Hukukçular Derneği Genel Sekreterliği görevini yürütmüştü.

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