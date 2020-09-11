Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden MHP'li vekilin oğluna cübbesini giydirdi

Eski MHP milletvekili Mehmet Pak'ın oğlu Çağrı Can Pak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukat oldu. Pak, Twitter'dan MHP lideri Bahçeli'nin kendisine avukatlık cübbesini giydirdiği fotoğrafları paylaştı.
"Bugünleri görmemi sağladı"
Fotoğrafların altına duygusal da bir mesaj da yazan Pak, "Avukatlık mesleği cübbemi bugünleri görmemi sağlayan Liderimden giydim. Yolunuza canım feda..." ifadelerini kullandı. Fotoğrafla, binlerce beğeni aldı.
- Serbest avukatlık yapan eski milletvekili Mehmet Pak, uzun bir süre Ülkücü Hukukçular Derneği Genel Sekreterliği görevini yürütmüştü.