Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi önüne 'Biz Kardeşiz Ağaçları' dikti

"Çam ağacı malumunuz göknar, sedir ve ladinden oluşuyor. Böylelikle burada kaynaşmayı temsil eden çam kavramı etrafında birliği, beraberliği temsil eden bir anlayış yaratsın diye bu düşünülmüştür. Bugün de adını 'Biz Kardeşiz Ağaçları' olarak nitelendirdik. Toplumu oluşturan her unsurdaki insanımız kardeşimizdir, ormanlarımızdaki ağaçlarımız da ormanlarımızın kardeşidir. Dolayısıyla Türkiye bir vatandır."