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Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi önüne 'Biz Kardeşiz Ağaçları' dikti

Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi önüne 'Biz Kardeşiz Ağaçları' dikti

21:0111/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
AA
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MHP Genel Merkezi önüne "Biz Kardeşiz Ağaçları" dikildi.
MHP Genel Merkezi önüne "Biz Kardeşiz Ağaçları" dikildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla parti genel merkezi önüne göknar, sedir ve mavi ladin fidanı dikti. Fidanların, yasama, yürütme ve yargıyı temsil ettiğini belirten Bahçeli, "Adını 'Biz Kardeşiz Ağaçları' olarak nitelendirdik. Toplumu oluşturan her unsurdaki insanımız kardeşimizdir." diye konuştu. MHP'den yapılan açıklamada 1 Ekim vurgusu yapılıp, "Eşit eş kenar üçgenin iç açılarının 60 derece olarak bilinmesinde, tüm milletimizin eşit hak ve hürriyete sahip olunan Türk üçgenin altında huzur içinde yaşamak nitelendirilmesi yapıldı" denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz Kardeşiz Ağaçları" ismi verilen fidanların dikilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Ülkü Ocakları'nın tüm şubelerini çınar fidanı dikmeleri konusunda görevlendirdiklerini söyledi.

"Fidanlar yasama, yürütme ve yargıyı temsil ediyor"

MHP Genel Merkezi olarak da çam fidanı dikmeyi planladıklarını bildiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çam ağacı malumunuz göknar, sedir ve ladinden oluşuyor. Böylelikle burada kaynaşmayı temsil eden çam kavramı etrafında birliği, beraberliği temsil eden bir anlayış yaratsın diye bu düşünülmüştür. Bugün de adını 'Biz Kardeşiz Ağaçları' olarak nitelendirdik. Toplumu oluşturan her unsurdaki insanımız kardeşimizdir, ormanlarımızdaki ağaçlarımız da ormanlarımızın kardeşidir. Dolayısıyla Türkiye bir vatandır."
Fidanların, yasama, yürütme ve yargıyı temsil ettiğini de belirten Bahçeli,
"Toplum hayatında devlet sistemimize baktığınızda bir tanesi yürütme, bir diğeri Meclis, bir tanesi de bağımsız yargıdır. Dolayısıyla eğer göknar Cumhurbaşkanlığı sistemi ise yasamayı mavi ladin, bağımsız yargıyı sedir olarak nitelendirebilirsiniz. Bu da devlet yapımıza uygun bir yaklaşımdır."
diye konuştu.

MHP'den '1 Ekim' vurgulu açıklama

Öte yandan, MHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin talimatı üzerine, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Genel Merkez önüne "Biz Kardeşiz Ağaçları" dikildiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'ni kucaklayan anlayışı ifade ettiği, fidanlardan göknarın yürütmeyi, sedirin yargıyı, ladinin ise yasamayı tanımladığı bildirildi.

Bahçeli’nin 1 Ekimden sonra başlattığı sürecin ardından Göknar, Sedir, Ladin eş kenar olması münasebetiyle vatanın hudutlarının tüm paydaşlarımızda herkese eşit eş kenar üçgenin iç açılarının 60 derece olarak bilinmesinde, tüm milletimizin eşit hak ve hürriyete sahip olunan Türk üçgenin altında huzur içinde yaşamak nitelendirilmesi yapıldı.


#Devlet Bahçeli
#MHP
#Ağaç

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