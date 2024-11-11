Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi önüne 'Biz Kardeşiz Ağaçları' dikti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla parti genel merkezi önüne göknar, sedir ve mavi ladin fidanı dikti. Fidanların, yasama, yürütme ve yargıyı temsil ettiğini belirten Bahçeli, "Adını 'Biz Kardeşiz Ağaçları' olarak nitelendirdik. Toplumu oluşturan her unsurdaki insanımız kardeşimizdir." diye konuştu. MHP'den yapılan açıklamada 1 Ekim vurgusu yapılıp, "Eşit eş kenar üçgenin iç açılarının 60 derece olarak bilinmesinde, tüm milletimizin eşit hak ve hürriyete sahip olunan Türk üçgenin altında huzur içinde yaşamak nitelendirilmesi yapıldı" denildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz Kardeşiz Ağaçları" ismi verilen fidanların dikilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Ülkü Ocakları'nın tüm şubelerini çınar fidanı dikmeleri konusunda görevlendirdiklerini söyledi.
"Fidanlar yasama, yürütme ve yargıyı temsil ediyor"
MHP Genel Merkezi olarak da çam fidanı dikmeyi planladıklarını bildiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
MHP'den '1 Ekim' vurgulu açıklama
Öte yandan, MHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin talimatı üzerine, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Genel Merkez önüne "Biz Kardeşiz Ağaçları" dikildiği belirtildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'ni kucaklayan anlayışı ifade ettiği, fidanlardan göknarın yürütmeyi, sedirin yargıyı, ladinin ise yasamayı tanımladığı bildirildi.