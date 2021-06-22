Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de partisinin grup toplantısındaki açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Cumhur İttifakı mesajı

Cumhur İttifakı'nın gayesi yeni sistemin kökleşmesini temin etmek, siyasetteki kutuplaşmaları törpülemektir. Demokrasinin güçlü temelleri için önemli adımlar atılmalıdır. Türkiye'nin bahtı açık, dayanışma ruhu sağlamdır.

CHP'nin Adana'daki çalıştayı

CHP'nin düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, yine baltayı taşa vurdu. Bu zatın ne sözü sözdür ne de yaptıkları ülke yararınadır. Nüfusun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini vurgulamak potansiyel ayrımcılığın bir şeklidir. CHP'li belediyeler özerk değildir. Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirlidir.

Bizim askıda ekmek kampanyamızı eleştirenler, askıda fatura uygulamasına geçtiler. CHP yönetiminin anlattığı gibi kötümser bir Türkiye tablosu kesinlikle söz konusu değildir. Sorun yok demiyoruz, CHP'nin anlattığı gibi tablo yok.

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İktidara dostlarla değil milletle ulaşılır. Karayılan Kılıçdaroğlu’nun dost meclisinde midir?

Sanatçı kisvesine bürünmüş bölücülere CHP'li belediyelerin imkanları peşkeş çekilmiş midir?

Detaylar gelecek...