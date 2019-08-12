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POLİTİKA

Devlet Bahçeli MHP'deki bayramlaşma törenine katıldı

MHP Lideri Bahçeli bayramlaşma törenine katıldı

MHP' Lideri Devlet Bahçeli, MHP'deki bayramlaşma törenine katıldı. Bazı kesimlerin Türkiye'de 'geriye dönüş' arzuladığına dikkati çeken Bahçeli, "Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları dikkate alarak bazı konularda siyasi açıdan milli mutabakat sağlanması zaruret" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Lideri Devlet Bahçeli.
MHP Lideri Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşma için düzenlenen törene katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bahçeli, şunları söyledi:

"Parlamenter sistemin istikrarsızlık yaratan özelliği unutularak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin istikrarsızlık getirdiği, tek adama Türkiye'yi dönüştürdüğü, Meclis'in devre dışı bırakıldığı 71 yıllık kaos, kriz, darbe sürecini hatırlatarak geriye dönüşü arzulamak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne haksızlık olacaktır. Bunu bütün siyasi partilerimiz iyi düşünmeli.

Mili mutabakatın sağlanması zaruretken Türkiye'yi kaosa sürükleyecek yaklaşımlar ülkemize zarar verir. Bayram sonrası yaşanacak süreçte, açılacak TBMM'yi göz önüne alarak Doğu Akdeniz, Kıbrıs, terör faaliyetleri, PKK-PYD'nin dış destek sağlamak suretiyle terör devleti kurma isteği göz önüne alınmalı.

DHA
MHP Lideri Devlet Bahçeli.

Yeni kaoslara Türkiye'yi sürüklemek siyasi partilerin demokratik etiğiyle bağdaşmamalıdır. Geriye dönüşü istemek ülkemiz için en büyük tehdit olacaktır. MHP olarak dava arkadaşlarımızla, 234 belediye başkanımızla Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Suriye'deki güvenli bölge konusu

Burası bir tampon bölge değildir, güvenli bölgedir. Dış unsurların ülkemizi tehdit ettiği bir alan olarak dikkate alınması gereken ve Türkiye'nin bağımsızlığını koruyan bir alan olarak ve Ortadoğu'ya da barışı getiren bir adım olarak düşünülmelidir.

DHA

Soru-Cevap kısmı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarının sorulmasına üzerine Bahçeli, "Şu an Milli Savunma Bakanı olan sistemle uyumlu çalışan kişinin A-B planını şimdiden öğrenmek ve onları bu manada uyarmak tarihi bir hata olur. Biraz sabredin." yanıtını verdi.

Bahçeli, başka bir soruyu ise "MHP bu ülkeyi karşılıksız seviyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz, bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz."ifadesiyle yanıtladı.

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