Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı: Ana gündem Terörsüz Türkiye

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret ediyor. Bahçeli heyeti kapıda karşıladı.

MHP 120 sayfalık raporunu komisyona sundu. Buna göre; Önce YPG-PYD ve diğer örgüt bileşenleri silah bırakıp fesholacak sonra da infaz düzenlemeleri yapılacak.