Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı: Ana gündem Terörsüz Türkiye

Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı: Ana gündem Terörsüz Türkiye

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:05 12/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyeti
Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyeti

DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Faik Özgür Erol, TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir araya geldi. Bahçeli konuklarını bizzat kapıda karşıladı.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret ediyor. Bahçeli heyeti kapıda karşıladı.



Rapor safhası görüşülecek


Görüşmelerde ana gündem Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun geldiği rapor safhası olacak.


MHP 120 sayfalık raporunu komisyona sundu. Buna göre; Önce YPG-PYD ve diğer örgüt bileşenleri silah bırakıp fesholacak sonra da infaz düzenlemeleri yapılacak.



