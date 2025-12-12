Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı: Ana gündem Terörsüz Türkiye

DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Faik Özgür Erol, TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir araya geldi. Bahçeli konuklarını bizzat kapıda karşıladı.
Rapor safhası görüşülecek
Görüşmelerde ana gündem Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun geldiği rapor safhası olacak.
MHP 120 sayfalık raporunu komisyona sundu. Buna göre; Önce YPG-PYD ve diğer örgüt bileşenleri silah bırakıp fesholacak sonra da infaz düzenlemeleri yapılacak.