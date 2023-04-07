Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'mermi' tepkisi: Çaresizlik içinde çıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ile iftar programında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "İstikbal, Türk milletinindir. Başkalaşmadan değişerek, kendimiz olarak çok çalışarak, önümüzdeki yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı yapacağız" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Terörizme payanda olan muhalefetin ilk örneği Türkiye'de vücut bulmuştur. Mankurtluğun simgesi haline gelenler bellidir ve hepsi zillettedir. Bizim yolumuzu bu kahramanlar aydınlatırken, zilletin yolunu dalkavuklar aralamaktadır. Bu yol yol değildir. Bu itibarla komplekse kapılmaya umutsuzluğun kör kuraklığına mahkum olmaya hiçbir şekilde hakkımız yoktur. Bu virüsler bazen bir ideoloji, siyasetçi, aydın, bir akademisyen kisvesine bürünmüştür. Yeni yüzyıl, yeni hayat ve yeni Türkiye bu kapsamda hayallerimizin gerçeğe dönüşünü sağlayacaktır. İstikbal, Türk milletinindir. Başkalaşmadan değişerek, kendimiz olarak çok çalışarak, önümüzdeki yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı yapacağız.

Ülkünün ülkücüyle buluşması suyun çorak toprakla buluşması gibidir. Doğru olmanın doğru kalmanın ve dosdoğru yaşamanın örnekleri ülkücü hayatlarda gizlidir. Ülkücü vefa demektir. Ülküsüzlük yorgunluktur, ruhen yoksulluk zihnen iflastır. Bizim ilhamımız fikri kaynağımız buradadır. Kayıplar ve ihanetler dahi büyük milletimizi ülkülerinden koparamamıştır. Türk milletinin bağımsız her nesil az ya da çok görevini yerine getirmiştir. Bin yılların semeresi, bin yılların alın teri boşa gitmemiş, gitmeyecektir. Türk milletine düşmanlıkta birleşenlerin sonu hüsran olmuştur.

Meral Akşener'e 'mermi' tepkisi

Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatma çaresizlik içinde çıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanları ile aynı karede poz veren, ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinde örnekler vermesi sadece bir hezeyandır.

Bahçeli'den seçim mesajı: "14 Mayıs'ta milletinize sahip çıkınız"

Biriken sorunlar bir hayli fazladır. Ağırlık merkezi insanlığın huzur hanesine kaymış hakimiyet altına almıştır. Ülkücünün kafa yorması gereken hususlardan biri de budur. Sorunların yayılmasındaki hız benzer reflekslerin varlığıyla ilişkilidir. Türk milletinin birliğini bozmak için provokasyonlar sergilenmektedir. Sizlerden beklentim kavgalardan uzak durmanızdır. İstenen mayalanan kardeş kavgasıdır bu oyuna gelmeyiniz. 14 Mayıs'ta Türk gençliği olarak önce varlığınıza milletinize sahip çıkınız. Cumhur'un temiz evlatları olarak zillete karşı kesin bir cephe alınız. İstismarcılara, ülkücülükten geçinenlere karşı dikkatli olunuz. Yeriniz sokaklar değil kütüphaneler olmalıdır. Her olay karşısında kıvraklıklar sergileyenlerin sözlerine uyanıklık gösteriniz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler tarihi nitelikli bir karar ve kader anıdır.







