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Devlet Bahçeli'den Pençe Kilit şehitlerinin ailelerine taziye telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin ve yaralı Mehmetçiklerin aileleri ile telefonda görüştü. Bahçeli'nin şehit ailelerini taziyelerini ilettiği; yaralı askerlerin ailelerine de geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu belirtildi.

21:00 - 14/01/2024 Pazar
DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin aileleri ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dilemek ve yaralı askerlerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletmek amacıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizin ailelerini telefonla arayarak kendilerine başsağlığı dilemiştir. Ayrıca aynı çatışmada yaralanan askerlerimizin aileleriyle de yine telefonla görüşerek, geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletmiştir" denildi.



#Devlet Bahçeli
#TaziyeTelefonu
#Şehit
#Pençe Kilit
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