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POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den yeni parti yorumu - Bahçeli bayram açıklaması

Bahçeli: Yeni bir partiye ihtiyaç yok

Milliyetçi Hakaret Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Terörle mücadele kararlı ve kesintisiz bir şekilde devem ettirilmelidir. Türk milletini her aşamada meşgul edebilecek bu durumlar ortadan kaldırılmalıdır. Şu an için pençe, Kandil ve çevresine atılmıştır. Bu pençe kartal pençesi gibi kuvvetli bir pençedir. Sonuç hayırlı olacaktır inşallah" dedi. Bahçeli, yeni parti kurulmasına ilişkin de görüşlerini paylaştı.

Haber Merkezi AA
MHP Lideri Devlet Bahçeli.
MHP Lideri Devlet Bahçeli.

Milliyetçi Hakaret Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bir ramazanı daha idrak etmekteyiz. Bu ramazan ayı 29 gün sürmüştür. Bu 29 gün içerisinde çok önemli olaylarda yaşanmıştır. Bunların başında seçimler gelmektedir, seçim üzerindeki tartışmalar, tahribatlar, yalanlar yanılgılar Türkiye'yi oldukça meşgul etmiştir.

İkincisi ise FETÖ ve PKK ile sürdürülen terörle mücadele kapsamı kararlı ve sürekli bir şekilde başarılı bir yolla bayram döneminde de Türkiye'yi huzura kavuşturabilecek kararlılıklara şahit olunmuştur.

Ve bütün bunlar olurken de özellikle terörle mücadele kapsamında en son yapılmış olan 'Pençe' harekatında şehitlerimiz olmuştur. Türkiye üzüntülü bir dönem yaşamıştır.

MHP Lideri partililerle bayramlaştı.

Terörle mücadele kararlı ve kesintisiz bir şekilde devem ettirilmelidir. Türk milletini her aşamada meşgul edebilecek bu durumlar ortadan kaldırılmalıdır. Şu an için pençe, Kandil ve çevresine atılmıştır. Bu pençe kartal pençesi gibi kuvvetli bir pençedir. Sonuç hayırlı olacaktır inşallah.

YSK'nın kararını aşırı derece tartışmaya sokmayalım

Şimdi artık bayramın bu ilk gününden itibaren Türkiye'yi meşgul edecek olan konuların başında İstanbul seçimleri gelmektir. 19 gün vardır; karşılıklı sevgi saygı içerisinde gerilim yaratmadan bugüne kadar ki yüksek seçim kurulunun almış olduğu kararları da aşırı derecede tartışmaya sokmadan bu 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor.

Bu seçimlerde sonuç ne olursa olsun Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesi açısından önemli bir adım olarak görülmeli ve artık başlatılmış olan yapısal hareketler reformlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2023 hedefine ulaşacak tarzda milletçe, siyasi partilerce, aydınlarca gözden geçirilerek, tartışılarak, çözümler üretecek ve ortak görüşler meydana gelecek tarzda faaliyeti götürmekte yarar vardır.

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Bahçeli, Türkeş'in mezarını da ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir bu düşünceyle bayram sonrası Türkiye'yi okumaya çalışıyoruz. Ve inşallah İstanbul seçimleri de hayırlara vesile olacak.

Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok

  • Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Zaman zaman siyasette tükenmişlerin tekrar kendilerini yenilemeleri partileşme süreci kavramını sürekli olarak gündeme taşıyor. Böyle bir gerekçe ileri sürecek durumları da söz konusu olmamıştır. Ancak siyasi hayat devam etmektedir. Oturmuş genel kabul görmüş, kadroları olan, iktidar deneyimleri, muhalefet deneyimleri bulunan siyasi partiler demokrasinin akan nehirleridir. Bu akan nehirleri çaya dereye çevirerek, küçültmenin, zaafiyete uğratmanın gereği yoktur.

MHP Genel Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti.

Bahçeli yeni parti iddiaları hakkında ilk kez konuştu
OYNAT 01:22
Bahçeli yeni parti iddiaları hakkında ilk kez konuştu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaretinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, kurulması gündemde olan yeni parti iddiaları için, 'Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. İktidar deneyimleri, muhalefet deneyimleri olan siyasi partiler, demokrasinin akan nehirleridir. Bu akan nehirleri; çaya, dereye çevirmenin, zaafiyete uğratmanın gereği yoktur. Davutoğlu bey ne yapacak, 103 tane parti var. 104. olacağım diyorsa yolu açık olsun.' diye konuştu.

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