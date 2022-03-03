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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastaneler için randevu talimatı: Bu sorunu çözün

Bazı milletvekilleri pandemi protokolü devam ettiği için muayene sürelerinden dolayı vatandaşın randevu almakta zorlandığını, nezle, grip sayılarının fazla olması nedeniyle de bazı bölgelerde yığılmaların olduğunu belirterek pandemi öncesi prosedüre dönülmesini talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Çalışma yapın” talimatını verdiği öğrenildi.

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Haber Merkezi Diğer
Devlet Hastanelerine Randevu nasıl alınır? Randevu süreleri uzadı mı? 182den nasıl randevu alınır?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün AK Parti milletvekilleriyle Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda söz alan milletvekilleri illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları anlattı. Toplantıda hastanelerde muayene olma ve randevu alma sürelerinin uzaması da ele alındı.

HASTANELERDE YIĞILMALAR BAŞLADI

Bazı vekilleri koronaviürüs sebebiyle hastanelerde muayene sürelerinin uzaması dolayısıyla vatandaşların randevu almakta zorlandığını, bu yüzden bazı bölgelerde nezle ve grip vakaları fazla olduğu için yığılmaların yaşandığı konusunda vatandaşlardan bazı şikâyetlerin geldiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.

ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili acil çalışma yapılması için talimat verdi.

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