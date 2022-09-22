Devlet korumasında yetişen 958 gencin kamuya ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlık kurum ve kuruluşlarında yetişmiş ve sosyal hizmet modellerinden yararlanmış 958 gencin kamuda istihdamına ilişkin "Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda görevlendirilecek gençlerin tercih başvuruları, 8-20 Eylül'de alındı.

Başvuru yapan gençlerin atama töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katılımıyla noter huzurunda 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Törende toplam 958 kişi mezuniyet durumlarına göre; kamudaki öğretmen, avukat, mühendis, eczacı, diyetisyen, psikolog, arkeolog, sosyolog, sağlık teknisyeni, teknisyen, tekniker, sağlık teknikeri, memur kadrolarına atanacak. Atama sonuçları, 'https://sosyalatama.aile.gov.tr/' adresli internet sitesinden duyurulacak" denildi.

2828 sayılı 'Sosyal Hizmetler Kanunu' uyarınca devlet korumasından yararlanmış gençlerin, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildiği anımsatılan açıklamada; bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yılda üç kez mayıs, eylül ve aralık aylarında kamuya atama yapıldığı vurgulandı.

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