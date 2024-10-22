Devlete millete İslam’a ve nesillere ihanet etti: Hain yaşadı hain öldü

15 Temmuz darbe girişimini planlayan ve 40 yıla dayanan paralel devlet yapılanması üzerinden devleti ele geçirmeye çalışan vatan haini Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, kaçtığı ABD’de öldü. Örgüt yönetiminin en çok kullandığı sosyal medya hesaplarından "

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