Devlete millete İslam’a ve nesillere ihanet etti: Hain yaşadı hain öldü

Türkiye’nin şimdiye kadar gördüğü en büyük hain olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen firari olduğu ABD’de 83 yaşında öldü. Gülen devlete, millete, İslam’a ve kurduğu eğitim kurumlarıyla nesillere ihanet etti. Emniyet, yargı ve TSK’ya sızdırdığı on binlerce örgüt üyesiyle kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişiminde Batı’dan aldığı desteğe rağmen başarısız oldu ve son yıllarını ‘lanetlenmiş’ olarak geçirdi.
251 NUMARALI ODADA YATIYORDU
SAKLAMAK İSTEDİLER
Önceki gün öldüğü belirtilen Gülen’in ölümü ile örgüt üst yönetiminde panik başladı. Öldüğünün duyurulup duyurulmaması konusunda örgüt içinde büyük tartışmalar yaşandı. Gülen’in hastalıklarının ağırlaşmasına neden olan ilaçları veren yanındakiler, haberin saklanamayacağı kararına vardı.
TÜRKYOLU DAMADINA GÖTÜRMÜŞTÜ
AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİLDİ
Sağlık durumunun ağır seyrettiği ve akıl sağlığının yerinde olmadığı bilinen Gülen’in ölümünün açıklanması da örgüt için de tartışmalara neden oldu. Örgüt elebaşı Gülen'in ölümü, heyet içindeki mücadeleyi büyüttü.
CENAZE KAVGASI ÇIKTI
- Elebaşının nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu oldu. Cevdet Türkyolu, cenazenin kendi kontrolünde bir an önce defnedilmesini isterken, heyetin yaşlıları Avrupa'dan gelecek kişilerin beklenmesini istedi. Cevdet Türkyolu'nun, bu yüzden göstermelik bir cenaze töreni düzenleyip, cenazeyi kaçıracağı yönünde haberler de ortaya atıldı. Örgüt içinde mezarın bilinmemesi konusunda ortak bir karar olduğu belirtildi.
NEREYE GÖMÜLECEK?
Cenazenin çok az sayıda insanın katılımı ile kılınıp, son ikamet ettiği, Cevdet Türkyolu'nun damadının evinin arazisi içindeki ormanlık alanda defnedilmesi planlanıyor. Bu şekilde mezarın güvende olacağı düşünülürken, Türkyolu'nun cenazeyi kaçırma ihtimalinin olmasının da örgütün diğer güç odaklarını endişeye sevk ettiği kaydedildi.
EN SON 13 EKİM’DE GÖRÜLDÜ
Hakkında açılan soruşturmaların ardından 21 Mart 1999'da 'sağlık sorunları' gerekçesiyle ABD'ye kaçan ve o tarihten bu yana Pensilvanya’da yaşayan Gülen, 15 Temmuz'dan sonra vatandaşlıktan çıkarılmıştı. Gülen'in iadesi için Türkiye'nin başvuruları, ABD tarafından reddedilmişti. Gülen, 13 Ekim’de, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntülenmişti.