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Devlete millete İslam’a ve nesillere ihanet etti: Hain yaşadı hain öldü

Devlete millete İslam’a ve nesillere ihanet etti: Hain yaşadı hain öldü

04:0022/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Fetullah Gülen en son 13 Ekim’de bu şekilde görüntülenmişti.
Fetullah Gülen en son 13 Ekim’de bu şekilde görüntülenmişti.

Türkiye’nin şimdiye kadar gördüğü en büyük hain olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen firari olduğu ABD’de 83 yaşında öldü. Gülen devlete, millete, İslam’a ve kurduğu eğitim kurumlarıyla nesillere ihanet etti. Emniyet, yargı ve TSK’ya sızdırdığı on binlerce örgüt üyesiyle kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişiminde Batı’dan aldığı desteğe rağmen başarısız oldu ve son yıllarını ‘lanetlenmiş’ olarak geçirdi.

15 Temmuz darbe girişimini planlayan ve 40 yıla dayanan paralel devlet yapılanması üzerinden devleti ele geçirmeye çalışan vatan haini Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, kaçtığı ABD’de öldü. Örgüt yönetiminin en çok kullandığı sosyal medya hesaplarından "
Herkülnağme
"de yapılan paylaşımda, 83 yaşındaki Gülen'in öldüğü duyuruldu. Ardından örgüte ait diğer sosyal medya hesaplarında aynı iddia dolaşıma girdi. Gülen'in akrabaları ve örgüt yönetimine yakın olup sosyal medyada aktif olan çok sayıdaki isim de elebaşının öldüğünü açıkladı.

Elebaşı Gülen, St. Lukas Hastanesi'nin morgunda tutuluyor.

251 NUMARALI ODADA YATIYORDU

Gülen’in, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde St. Luke's Hastanesi’nin Monroe kampüsündeki 251 numaralı odada öldüğü belirtildi.
AA’nın bir hastane görevlisinden aldığı bilgiye göre, elebaşı Gülen'in ismi hastanede ölen kişiler arasında bulunuyor. Morgda tutulan Gülen’in öldüğü odanın bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşıldı. Hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı
. Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.

SAKLAMAK İSTEDİLER

Önceki gün öldüğü belirtilen Gülen’in ölümü ile örgüt üst yönetiminde panik başladı. Öldüğünün duyurulup duyurulmaması konusunda örgüt içinde büyük tartışmalar yaşandı. Gülen’in hastalıklarının ağırlaşmasına neden olan ilaçları veren yanındakiler, haberin saklanamayacağı kararına vardı.


Cevdet Türkyolu

TÜRKYOLU DAMADINA GÖTÜRMÜŞTÜ

Daha önce de Gülen'in, '
Uzun Cevdet
' lakaplı '
kara kutusu
' olan Cevdet Türkyolu'nun, örgüte para yardımlarının kesilmemesi için Gülen'e sağlıklı gibi görünmesi için ilaç verdiği, örgütteki dağılmayı engellemek adına daha önce çekilen videoları yeniymiş gibi yayımladığı ortaya çıkmıştı. Türkyolu, hem Gülen'i hem de örgütün parasını kendine göre yönetebilmek için örgüt elebaşını Pensilvanya'daki çiftlikten kaçırıp, damadının evine götürmüştü.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİLDİ

Sağlık durumunun ağır seyrettiği ve akıl sağlığının yerinde olmadığı bilinen Gülen’in ölümünün açıklanması da örgüt için de tartışmalara neden oldu. Örgüt elebaşı Gülen'in ölümü, heyet içindeki mücadeleyi büyüttü.


CENAZE KAVGASI ÇIKTI

  • Elebaşının nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu oldu. Cevdet Türkyolu, cenazenin kendi kontrolünde bir an önce defnedilmesini isterken, heyetin yaşlıları Avrupa'dan gelecek kişilerin beklenmesini istedi. Cevdet Türkyolu'nun, bu yüzden göstermelik bir cenaze töreni düzenleyip, cenazeyi kaçıracağı yönünde haberler de ortaya atıldı. Örgüt içinde mezarın bilinmemesi konusunda ortak bir karar olduğu belirtildi.

NEREYE GÖMÜLECEK?

Cenazenin çok az sayıda insanın katılımı ile kılınıp, son ikamet ettiği, Cevdet Türkyolu'nun damadının evinin arazisi içindeki ormanlık alanda defnedilmesi planlanıyor. Bu şekilde mezarın güvende olacağı düşünülürken, Türkyolu'nun cenazeyi kaçırma ihtimalinin olmasının da örgütün diğer güç odaklarını endişeye sevk ettiği kaydedildi.


EN SON 13 EKİM’DE GÖRÜLDÜ

Hakkında açılan soruşturmaların ardından 21 Mart 1999'da 'sağlık sorunları' gerekçesiyle ABD'ye kaçan ve o tarihten bu yana Pensilvanya’da yaşayan Gülen, 15 Temmuz'dan sonra vatandaşlıktan çıkarılmıştı. Gülen'in iadesi için Türkiye'nin başvuruları, ABD tarafından reddedilmişti. Gülen, 13 Ekim’de, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntülenmişti.




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#terör örgütü
#Fetullah Gülen

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