Gündem Devrilen kamyonun altında kalan genç kız hayatını kaybetti
ANKARA

Devrilen kamyonun altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Ankara’nın Haymana ilçesinde kaldırımda yürürken kontrolden çıkarak devrilen kamyonun altında kalan genç kız hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Haymana Devlet Hastanesinde çalışan ve sabah mesaisinden çıkan Betül Eratik (22), Ankara Caddesi üzerinde kaldırımda yürürken geri geri gelen ve kontrolden çıkarak devrilen 06 PGY 52 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde can verdi.

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Haber Merkezi İHA
Devrilen kamyonun altında kalan genç kız hayatını kaybetti
Ankara

Ankara’nın Haymana ilçesinde kaldırımda yürürken kontrolden çıkarak devrilen kamyonun altında kalan genç kız hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Haymana Devlet Hastanesinde çalışan ve sabah mesaisinden çıkan Betül Eratik (22), Ankara Caddesi üzerinde kaldırımda yürürken geri geri gelen ve kontrolden çıkarak devrilen 06 PGY 52 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde can verdi. Haymana Devlet Hastanesi Acil Servis çalışanları, olay yerine gelince ölen kişinin mesai arkadaşları olduğunu gördü.
Görgü tanıkları, genç kızı uyarmaya çalıştıklarını ancak kulağında kulaklık olduğu için uyarıları duymadığını iddia ettiler.

Muğla'da feci kaza: 1 ölü
GÜNDEM
Muğla'da feci kaza: 1 ölü

Esenyurt'ta feci kaza: Baba ve üç yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 7
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Kaza, saat 18.00 sıralarından Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförü Levent G.'nin hatalı sollama yaptığı iddia edilen 34 LDG 871 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 80 MA 2157 plakalı kağıt toplama işi yapan ailenin motosikletine çarptı.
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Çarpmanın şiddetiyle sürücü Rakam Elhamud yola savrulurken, 3 yaşındaki oğlu Hüseyin Elhamud minibüsün altında kaldı.
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İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Elhamud’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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Baba Rakam Elhamud ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Baba Elhamud da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.
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Minibüs şoförü Levent G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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Esenyurt’ta minibüsün çarptığı motosikletteki baba ile 3 yaşındaki oğlu öldü
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Esenyurt'ta feci kaza: Baba ve üç yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Esenyurt'ta şoförünün hatalı sollama yatığı iddia edilen minibüs, karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki 3 yaşındaki Hüseyin Elhamud olay yerinde hayatını kaybederken, baba Rakam Elhamud ağır şekilde yaralandı. Baba Elhamud da kaldırılıdğı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.
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