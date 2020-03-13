Dezenfekte edilen okulda 11 öğrenci hastanelik oldu

Cebeci Mahallesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'dan belediyeye bağlı ekipler öğrencilerin okulda bulunduğu sırada dezenfekte çalışması yapmaya başladı. Kısa süre sonra kimyasal maddeden etkilenen 11 öğrenci rahatsızlandı.Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çalışmalar sırasında etkilenen öğrencileri hastaneye kaldırdı.
Okul tatil edildi
- Okula gelen AFAD ekipleri ise özel kıyafetlerini giyerek okulda çalışma başlattı. Haberi alan veliler ise panikle okula geldi. Okul tatil edildi, öğrenciler evlerine gönderildi. Haberi alarak okula gelen bir veli "Okulda dezenfekte çalışması yapıldı. Çocukların bazılarının astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı vardı. Çalışmalar sırasında etkilendiler" dedi.
Tedbir amaçlı gözetim altındalar
Okula gelen Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, şunları söyledi: "11 öğrencimizin öksürdüğünü ve mide bulantısı yaşadığı söylendi. 8 ambulans buraya intikal etti. Öğrencilerimiz şu anda Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Arkadaşlarımız çocukların yanında. İki öğrenciye serum takıldı. Diğer öğrenciler tedbir amaçlı hastanede bekletiliyor. Durumları iyi. Öğrencilerimizin bazılarının alerjik hastalıkları olabileceği bazılarının ise sabah aç okula gelmelerinden kaynaklandığı yönünde sağlık yetkililerinden bilgi aldık" ifadelerini kullandı.