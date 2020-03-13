Dezenfekte edilen okulda 11 öğrenci hastanelik oldu İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir okulda yapılan dezenfekte çalışmalarından etkilenen 11 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büyük panik yaşanırken, haberi duyan veliler okula koştu. Bazı öğrencilerin astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunduğu öğrenilirken, hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi 13 Mart 2020, 15:54 Son Güncelleme: 13 Mart 2020, 16:07 DHA