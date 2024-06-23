DHKP-C Ege'den sızma peşinde

Örgüt militanlarının bu transferleri gerçekleştirmek için elektrikli motor, kürek ve sörf tahtası gibi araçlar kullanarak deniz üzerinden geçiş denemeleri yaptıkları öğrenildi.

Eylemlerde kullanılmak üzere hücre ve güvenli evlerin sayısını artırmak için kararlar alan örgütün, başarısız eylemlerin örgüt içinde yol açtığı moral çöküntüsünü gidermek istediği bildiriliyor. Yunanistan’daki Lavrion kampında örgütsel eğitim veren DHKP-C’nin kampta eğitim alan teröristleri Türkiye’ye sokmak için geçmişte de aynı yolu kullanmaya çalışmış, bazı bomba yüklü botlar denizde yakalanmıştı. Örgütün yeni geçişi tamamlanan teröristleri ile silah ve mühimmatlarını da oluşturacağı hücre ve güvenli evlerde barındırmak için de çalışma yürüttüğü de tespit edildi.