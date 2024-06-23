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DHKP-C Ege'den sızma peşinde

Terör örgütü DHKP-C, silah, mühimmat ve eleman temini için harekete geçti. İstihbarat kaynakları, terör örgütünün silah ve mühimmat aktarımı için Yunanistan üzerinden girişimde bulunduğunu tespit etti.

Şahin Şen
04:00 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 04:56 - 23/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Örgüt militanlarının elektrikli motor, kürek ve sörf tahtası gibi araçlar kullanarak deniz üzerinden geçiş denemeleri yaptıkları öğrenildi.
Örgüt militanlarının elektrikli motor, kürek ve sörf tahtası gibi araçlar kullanarak deniz üzerinden geçiş denemeleri yaptıkları öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucu ağır darbeler alan terör örgütü DHKP-C; silah, mühimmat ve yeni eleman teminini Yunanistan üzerinden yapmaya yöneldi. Güvenlik güçleri,

terör örgütünün silah ve mühimmat transferi için Yunanistan’daki kampları üzerinden girişimlerde bulunduğunu belirledi.


GEÇMİŞTE DE DENEDİLER

Örgüt militanlarının bu transferleri gerçekleştirmek için elektrikli motor, kürek ve sörf tahtası gibi araçlar kullanarak deniz üzerinden geçiş denemeleri yaptıkları öğrenildi.

Eylemlerde kullanılmak üzere hücre ve güvenli evlerin sayısını artırmak için kararlar alan örgütün, başarısız eylemlerin örgüt içinde yol açtığı moral çöküntüsünü gidermek istediği bildiriliyor. Yunanistan’daki Lavrion kampında örgütsel eğitim veren DHKP-C’nin kampta eğitim alan teröristleri Türkiye’ye sokmak için geçmişte de aynı yolu kullanmaya çalışmış, bazı bomba yüklü botlar denizde yakalanmıştı. Örgütün yeni geçişi tamamlanan teröristleri ile silah ve mühimmatlarını da oluşturacağı hücre ve güvenli evlerde barındırmak için de çalışma yürüttüğü de tespit edildi.


#terör örgütü
#DHKP-C
#Ege
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