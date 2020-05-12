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Gündem DHKP/Cli 15 şüpheli tutuklamaya sevk edildi Ağır cezada çok sayıda dosyaları çıktı
İSTANBUL

DHKP/C'li 15 şüpheli tutuklamaya sevk edildi: Ağır cezada çok sayıda dosyaları çıktı

DHKP/C'li İbrahim Gökçek'in cenazesinde eylem yaptıkları sırada gözaltına alınan şüphelilerden 25'i serbest bırakılırken, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. ‘Gri’ kategoride aranırken İstanbul’da DHKP/C soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltına alınmıştı. Tutuklamaya sevk edilen Bahar Ertürk, Baki Can Işık, Beyhan Gün, Cemil Kurt, Fırat Kıl, Hasan Karapınar’ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheliden 13’ünün Ağır Ceza Mahkemeleri’nde çok sayıda dosyalarının bulunduğu öğrenildi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Cenaze töreni sırasında eylem yapan kişiler göz altına alınmıştı.
Cenaze töreni sırasında eylem yapan kişiler göz altına alınmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcılık sevk yazısında, DHKP-C örgütüne müzahir sosyal medya hesaplarından 7 Mayıs günü hayatını kaybeden İbrahim Gökçek için Gazi Cemevi’nde anma programı düzenleneceğine ilişkin paylaşımlar yapıldığı ifade edildi. Sevk yazısına göre ilk etapta Gökçek’in ölüm haberini alan yaklaşık 30 kişilik grup hastane önünde beklemeye başladı. Saat 16.00 sıralarında cenazenin Gazi Cemevi’ne götürülmek üzere hastaneden çıkması sırasında örgüt sloganları atıldı.

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Gazi Mahallesi'ndeki terör yandaşları polise çatılardan taş yağdırdı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in açlık eylemi sonucunda ölmesi üzerine Gazi Mahallesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müsaade etmedi. Provokatörlerin çatılara çıkarak sokaklardaki polislere tuğla, kiremit ve taş attıkları anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis yetkilileri, “sosyal mesafe korunmadığı' gerekçesiyle yapılmak istenen yürüyüşe izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

YÜRÜYÜŞ İZNİ OLMADIĞI SÖYLENDİ

İlerleyen saatlerde 200 kişilik grup bu kez Gazi Cemevi ve çevresinde toplandı. Emniyet güçleri tarafından örgüt propagandası yapılabileceği gerekçesiyle sadece Gazi Cemevi içerisinde yapılacak törene izin verileceği, dışarıda herhangi bir etkinliğe izin verilemeyeceği yetkililere birkaç kez bildirildi. 8 Mayıs günü Cemevi içi veya yaya giriş kapısı önündeki yaklaşık 70 kişilik bir grup tespit edildi. Bu gruptan 30’u kapı önünde sokak kısmında yer aldı. Dilan Ekin isimli şüpheli tarafından gruba hitaben çağrılar yapıldı.

İKAZLARA KARŞI GELDİLER

26. Dönem HDP Milletvekili Hüda Kaya’da bu esnada Cemevi’ne giriş yapıp kısa bir süre sonra terk etti. Bu esnada cenazenin Cemevi’nden çıkarılması için emniyet güçlerine müzakere için gelen grup, cenazeyle birlikte yürüyüşe izin verilmemesi durumunda cenazeyi çıkartmayacaklarını belirterek tüm ikazlara karşı geldi.

CEMEVİ İÇERİSİNDEN KİREMİT ATTILAR

Şüpheliler tarafından Cemevi’nin morg giriş kapısı üzerinde örgütsel sembollere dayalı bayrak ve flamalar asılarak saygı duruşunda bulunuldu. Bundan sonraki süreçte şüpheliler Cemevi’nin yemekhanesinden aldıkları çatal kaşıklarla ses çıkararak ve polis memurlarına atmaya başladı. Eylemciler Cemevi içerisine kaçarak kapıyı kitlendi. Eylemciler bu sefer Cemevi içerisinden yüzlerini kapatarak emniyet güçlerine, kiremit, dolap gibi cisimleri atmaya başladı.

SALDIRI VARMIŞ ALGISI OLUŞTURMAYA ÇALIŞTILAR

Cemevi içerisindeki şahıslar sosyal medya üzerinden kendi sempatizanları veya vatandaşlar üzerinde yanlış bilgi verme amacıyla etki ve baskı oluşturma sanki Cemevi’ne bir saldırı varmış algısı yaymak için paylaşımlarda bulundu. Bu aşamadan sonra emniyet güçleri savcılık talimatıyla barikatları kaldırarak Cemevi’ne girerek eylemcileri gözaltına aldı.

29 MOLOTOF KOKTEYLİ ELE GEÇİRİLDİ

Cemevi’nde yapılan kontrollerde ele geçirilenler ise şu şekilde sevk yazısında yer aldı: “1 adet kırmızı zemin üzerine sarı renkte harflerle yazılı ‘Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölümsüzdür Halk Cephesi’ ve 2 adet kırmızı renkte flama, bira şişeleri içerisinde 29 adet molotof kokteyli, 40 adet ‘Grup Yorum’ ibareli bez ağız maskesi, bir miktar tiner, 5 adet 16’lı havai fişek rampası”

13’Ü AĞIR CEZA’DA YARGILANIYOR

Savcılık, gözaltına alınan şüphelilerin büyük kısmının DHKP-C silahlı terör örgütü ile bağlantılı olarak birçok eylemde yer aldıkları ve haklarında kovuşturma ve soruşturmalar gerçekleştirdiğini tespit etti. Tutuklamaya sevk edilen Bahar Ertürk, Baki Can Işık, Beyhan Gün, Cemil Kurt, Fırat Kıl, Hasan Karapınar’ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheliden 13’ünün Ağır Ceza Mahkemeleri’nde çok sayıda dosyalarının bulunduğu öğrenildi.

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