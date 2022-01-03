Gündem DHKP-Cli Timtiki anan İSKİ daire başkanı Secaattin Varer halen görevde
İSTANBUL

DHKP-C’li Timtik’i anan İSKİ daire başkanı Secaattin Varer halen görevde

"Terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı" kişilerin iş kapısı haline gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, İSKİ Su İnşaat Daire Başkanı Secaattin Varer'in DHKP-C'li teröristi andığı paylaşımı ortaya çıkmıştı. DHKP-C’li Ebru Timtik'in ölümüne ilişkin "Işıklarda uyu yoldaş" paylaşımı yapan Varer, görevini sürdürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DHKP-C’li Timtik’i anan İSKİ daire başkanı Secaattin Varer halen görevde
Secaattin Varer

Terör örgütü mensuplarının iş kapısı haline gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) skandallar tek tek patlak veriyor. AK Parti döneminde belediyede çalışan binlerce emekçiyi, işten çıkaran İBB, belediye kadrolarını terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı kişilerle dolduruyor.

DHKP-C’Lİ TERÖRİSTE ANMA

İSKİ Su İnşaat Dairesi Başkanı Secaattin Varer, 28 Ağustos 2020 tarihli sosyal medya paylaşımında, DHKP-C’li Ebru Timtik için "Işıklarda uyu yoldaş" demişti.

HALEN DAİRE BAŞKANI

Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası alan DHKP’C’li avukat Ebru Timtik, örgütün talimatıyla girdiği ölüm eyleminde ölmüştü.

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Varer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İSKİ) 'Su İnşaat Dairesi Başkanı' konumunda görev almayı sürdürüyor.

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