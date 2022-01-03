DHKP-C’li Timtik’i anan İSKİ daire başkanı Secaattin Varer halen görevde

Terör örgütü mensuplarının iş kapısı haline gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) skandallar tek tek patlak veriyor. AK Parti döneminde belediyede çalışan binlerce emekçiyi, işten çıkaran İBB, belediye kadrolarını terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı kişilerle dolduruyor.
DHKP-C’Lİ TERÖRİSTE ANMA
İSKİ Su İnşaat Dairesi Başkanı Secaattin Varer, 28 Ağustos 2020 tarihli sosyal medya paylaşımında, DHKP-C’li Ebru Timtik için "Işıklarda uyu yoldaş" demişti.
HALEN DAİRE BAŞKANI
Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası alan DHKP’C’li avukat Ebru Timtik, örgütün talimatıyla girdiği ölüm eyleminde ölmüştü.
Varer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İSKİ) 'Su İnşaat Dairesi Başkanı' konumunda görev almayı sürdürüyor.