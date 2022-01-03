DHKP-C’li Timtik’i anan İSKİ daire başkanı Secaattin Varer halen görevde

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İSKİ, gün içerisinde bazı illerde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Yayınlanan su kesintisi programına göre, Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelere su verilemeyecek. Su kesintilerinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak; sular ne zaman gelecek?