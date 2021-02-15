Gündem DHKP/Cnin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı
İSTANBUL

DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, tutuklandı. Tutuklanan Eroğlu, daha sonra "ev hapsi" hükümleri uygulanarak tahliye edilmişti. Yeni bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Caferi Sadık Eroğlu, 12 Şubat'ta Sarıyer Armutlu'da yakalanmıştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince 12 Şubat'ta gözaltına alınan şüpheli Eroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Eroğlu, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
GÜNDEM
DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Eroğlu, örgütün elebaşılığına getirilen ve "yeşil" kategoride yer alan İlter ile beraber yakalanmıştı

  • İçişleri Bakanlığınca hazırlanan aranan teröristler listesinde "gri" kategoride bulunan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, 26 Şubat 2019'da Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında DHKP/C'nin kurucu elebaşı Dursun Karataş'ın 2008'de ölümünden sonra örgütün elebaşılığına (genel sekreter) getirilen ve aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan Ümit İlter ile beraber yakalanmıştı.

Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan bir kişi DHKP-C üyesi çıktı
GÜNDEM
Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan bir kişi DHKP-C üyesi çıktı

Eroğlu, 12 Şubat'ta Sarıyer Armutlu'da yakalanmıştı

Tutuklanan Eroğlu, daha sonra "ev hapsi" hükümleri uygulanarak tahliye edilmişti. Yeni bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Caferi Sadık Eroğlu, 12 Şubat'ta Sarıyer Armutlu'da yakalanmıştı.

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