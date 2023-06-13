DHL Hatay'da bisiklet istasyonları ve mobil yeşil enerji modülleri kurdu.

'Biz burada çocuklar için bisiklet tamiri, bisiklet sürüş tekniklerini öğretiyoruz. Amacımız çocukların odaklarını biraz depremin gerçeğinden alıp farklı bir yere getirmek. Onlara daha eğlenceli bir ortam sunmak. Bunun dışında depremin ilk gününden beri insanların telefonlarını şarj edebilecekleri, içme suyuna ulaşmaları gibi sorunlar vardı. Bunun içinde mobil yeşil enerji modülleri yaptık. Bunların içinde su ve telefon şarj üniteleri var. Bunlar güneş panelleriyle beslenerek gece etrafını aydınlatabiliyor. Ultra UV filtreleriyle şebeke suyunu içilebilir hale getiriyor. Amacımız yardımcı olmak, insanları bir nebze hayatlarını kolaylaştırmak.'