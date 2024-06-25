Dicle Elektrik Diyarbakır ve Mardin'deki yangının uydu görüntülerini paylaştı: Elektrik değil anız yakımı kaynaklı

Dicle Elektrik, Diyarbakır ve Mardin illerinde 20 Haziran 2024 tarihinde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Direk düşmesi veya alçak gerilim arızasına rastlamadık"
"Yangın, özel mülkte anız yakımından sonra yayıldı"
"Görsel deliller adli makamlara sunuldu"
"Yatırım çalışmalarına kırsal ve tarımsal bölgelerde engelleme"
Dicle Elektrik, 1 milyar dolardan fazla şebeke yatırımı yapılmasına rağmen, özellikle kırsal ve tarımsal sulama alanlarında saha çalışanlarına fiziki ve sözlü şiddet yaşadığını açıkladı. Zaman zaman fiziki saldırılara dönüşen, çalışanlarının darp edildiğini, araçlarının tahrip edildiğini belirten şirket, buna rağmen yatırımlarından vazgeçmemekte kararlı olduğu ifade etti.
10 yıllık teknoloji odaklı yatırımları ve etkin saha çalışmaları ile kayıp kaçak oranını yüzde 76’dan yüzde 43’e düşürdüğünü vurgulayan şirket, ülke ekonomisine de büyük bir katkı sağlandığını belirtti.
Kayıp kaçak oranında 10 yılda tüm engellemelere rağmen yıllık yaklaşık 9 milyar KwH enerjiyi kayıt altına alan bir dağıtım şirketi, bu sayede ülke ekonomisine özelleştirmenin ilk 10 yıllında 165 milyar TL katkı sağladı.