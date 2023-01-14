Dicle Nehri'ndeki üç balık türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Diyarbakır'ın Sur ilçesinden ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nin eteğinden geçen Dicle Nehri'nde yaklaşık 40 balık türü yaşıyor.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tarık Çiçek, geçen 30-40 yılda Dicle Nehri'ne yapılan müdahaleler, baraj, evsel ve kimyasal maddelerin nehir sularına karışması nedeniyle, nehirde yaşayan yaklaşık 40 balık türünden 3'ünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Dr. Çiçek, "Leopar sazanı, bodur yayın balığı ve kurt balığının sayılarında büyük oranda azalma yaşandı. İleriki aşamalarda toplu balık ölümleriyle de karşılaşabileceğiz. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balıkları daha önce nehrin tümünde, şimdi ise sadece belirli ve kısıtlı alanlarda görüyoruz. Sürecin devam etmesi halinde ileriki yıllarda tamamen görülmeyecek. Son yıllardaki çevresel değişimlerle beraber bunlardan 3 tanesinin nesli şu anda tehlike altında. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıyalar" diye konuştu.

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Bu balıkların kısıtlı alanlarda görülebildiğini ifade eden Dr. Çiçek, "Bunları daha önce nehrin tümünde görebiliyorken şimdi nehrin sadece belli kısıtlı alanlarında, daha dar bir alanda görebilmekteyiz. Süreç böyle devam ederse ileriki yıllarda bunları tamamıyla görmeyebiliriz. Özellikle nehir üstünde son 30- 40 yılda büyük değişimler meydana geldi. Nehir üzerinde yapılan müdahaleler veya barajlar olsun, nehrin geçtiği yerlerinde evsel ve kimyasal atıkların arıtılmaması... Nehrin geçtiği yerlerde verimli topraklar var. Burada tarım yapılıyor. Gübre ve tarımsal ilaçlar nehir sularına karışmaktadır. Tüm bunları topladığınız zaman olumsuz etkenler burada yaşayan balıkları olumsuz yönde etkiliyor" dedi.

'TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ GÖREBİLİRİZ'

Türlerin yaşantılarını sürdürebilmeleri için su kaynaklarının bilinçli kullanması gerektiğini, aksi durumda toplu balık ölümlerinin yaşanabileceğini ifade eden Dr. Çiçek, şunları söyledi:

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"Bunların hayatlarını sürdürebilmeleri için bir farkındalık gerekiyor. Doğal kaynaklarımızı doğru ve etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Biliyorsunuz son yıllarda kuraklık var. Kuraklıkla beraber yağış miktarlarında ciddi bir azalma, düzensizlikler var. Kar şeklinde yağması gereken yağışlarda bir azalma var. Yağışların azalması demek, nehrin su akışında ciddi azalmalara neden oluyor. Böyle devam ederse geçen yıllarda olduğu gibi nisan ve mayıs ayları sonunda veya ekim ayında nehirler ve nehirlere bağlı olan derelerde ve çaylarda toplu balık ölümlerini görebiliriz. Toplu balık ölümlerinin nedenlerine bakacak olursak bunun sebepleri araştırılmalı. Biyolojik ve kimyasal analizler yapılmalı ama muhtemelen bunlar oksijensizlikten ölüyor diyebiliriz. Bu balıklar başta nehrin çevresinde yaşayan kuşlar olmak üzere diğer canlıların temel besin kaynağını oluşturuyor. Balıkların ölmesi, azalması demek, aslında kuşların da diğer canlıların da bundan olumsuz yönden etkilenmesi demektir. Balıklar sadece insanların değil, aynı zamanda nehir sistemi içerisinde yaşayan diğer canlıların besin kaynağını oluşturuyor. Doğayı sevmek, doğayı korumak, su kaynaklarımızı düzgün kullanmak ve tarımda kullanılan gübre ve ilaçların nehir sularına karışmaması lazımdır. Evsel ve kimyasal atıklar için arıtmanın olması lazım. Suların arıtılarak nehre verilmesi gerekiyor."

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FOTOĞRAF 13 Çoruhun üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiyenin en yüksek, dünyanın 5inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle; depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023te elektrik üretimine geçecek. Baraj, Türkiyenin 5inci büyük kenti olan 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Toggun 750 bin adedinin ihtiyacı elektriği de üretebilecek. BARAJ KAPAKLARI TEST EDİLDİDevlet Su İşleri (DSİ) tarafından barajda su seviyesinin artışını kontrol eden 4 dipsavak test edildi. DSİden yapılan açıklamada, “Yusufeli baraj gövdesi üzerinde bulunan ve su tutma programına uygun bir şekilde su seviyesinin yükselmesini kontrol edecek olan 4 adet dipsavak açılıp kapatılarak test edilmiştir denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla geçen yıl 22 Kasımda düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajında, 49 milyon metreküp su depolandı. Barajda su seviyesi ise 63 metreyi aştı. Tahliye edilen köylerin su altında kalmaya başladığı Yusufelinde ilçe merkezine ise suyun ay sonuna doğru ulaşması bekleniyor. İlçede konutların tamamına yakını taşınırken, iş yerlerinin hızlanan taşınma süreci ise sürüyor. TİCARİ HAYAT DA CANLANDIYusufeli ilçesinin eski ve yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunan Vali Yılmaz Doruk vatandaşların konutlarına büyük ölçüde taşındığını belirterek, “Kalan vatandaşlarımız da toparlanıyor. Çok fazla eski yerleşim alanında yaşayan insanımız kalmadı. İş yerlerinin taşınması ile ilgili çalışmalar hızlandı. Yeni yerleşim alanında iş yerlerimiz faaliyete başladı. Vatandaşlarımızdan sonra yeni alanda ticari hayat da canlandı. Kimi iş yerlerinde tadilat var. Onlarda bitince şehir bütünüyle buraya taşınmış olacak. Vatandaşların talepleri ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. İlave sanayi dükkanları için temelleri açtık. Yakın zamanda orada inşaat çalışmalarımız başlayacak. 1inci bölgede ticari alanlar için ihale işlemleri başladı. Hak sahibi olmayan vatandaşlara ilave dükkanlar üreteceğiz. Çok kısa sürede Yusufeli yeni yerleşim alanında yaşamaya devam edecek diye konuştu. Barajda su seviyesinin arttığını belirten Vali Doruk, “Baraj hızlı bir şekilde dolmaya devam ediyor. Bu ay sonu itibarıyla Yusufelinin eski yerleşim yerine suyun geleceğini değerlendiriyoruz. Bu alanlarda tüm tedbirleri alıyoruz. Kontrollü bir şekilde baraj dolduruluyor ifadelerini kullandı. Suların yükseldiği Yusufeli'nde göç hızlandı Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri'ne inşa edilen Yusufeli Barajı'nda depolanan 49 milyon metreküp su ile su seviyesi 63 metreye ulaştı. Baraj nedeniyle tahliye işlemleri süren ve ay sonunda suyun ulaşması beklenen eski yerleşim yerindeki taşınmada ise sona gelindi. Vali Yılmaz Doruk, taşınma işlemlerinin hızlandığını belirterek, “Baraj hızlı bir şekilde dolmaya devam ediyor. Bu ay sonu itibarıyla Yusufeli'nin eski yerleşim yerine suyun geleceğini değerlendiriyoruz. Bu alanlarda tüm tedbirleri alıyoruz" dedi.

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