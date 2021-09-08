Dicle Vadisi ışıl ışıl

Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel öneme sahip mekânlarının turizme kazandırılarak işlevsel hale getirilmesi amacıyla yatırımlarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Diyarbakırlıların, Ongözlü Köprü ile Kırklar Dağı arasındaki alanda gecede rahatlıkla gezebilmesi için yaptığı ışıklandırma çalışmasını tamamladı.

Çalışma kapsamında, 20 metrelik 4 aydınlatma direği diken ekipler, alandaki yol ve yürüyüş yerlerindeki 250 sokak armatürü, 350 direk spotunu yeniledi.

Dicle Vadisi yeşile bürünecek

Büyükşehir Belediyesi, Dicle Vadisi’nde, Diyarbakırlıların doğayla içi içe ailece dinlenebileceği, gezebileceği alana dönüştürmek için başlattığı çalışmada şimdiye kadar 250 ağaç, 150 çalı ve 6 bin mevsimlik çiçek dikimi yaptı.

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Ekipler, ağaç dikim mevsiminde 10 bin ağaç ve 20 bin çalı dikimi gerçekleştirecek.

Surların izleneceği seyir terası yapılacak

Cami, restoran, etkinlik alanı ve büfelerin bulunduğu alanda ekipler, ateşli ve ateşsiz piknik alanları, vatandaşların spor yapabileceği yürüyüş yolları fitness alanları, bisiklet yolları ve dinlenme alanları oluşturacak.

Çocukların keyifli vakit geçirmesi için üç farklı nokta oyun alanı oluşturacak olan ekipler, vatandaşların Diyarbakır Surlarını izleyebileceği seyir terası inşa edecek.

2 otopark yapılacak

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ise ziyaretçilerin Kırklar Dağı’ndan Ongözlü Köprü’ye rahat ulaşmasını sağlamak amacıyla 750 metre uzunluğunda, 15 genişliğinde yeni yol açtı.

Yolda temel ve alt temel çalışmalarını tamamlayan ekipler, kaldırım ve aydınlatma için çalışmalara başladı.

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Yeni yola 8 bin ton sıcak asfalt serecek ekipler, vatandaşların araçlarını park edeceği 240 araçlık 2 otopark yapacak.