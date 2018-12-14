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DİYARBAKIR

Dicle’de sel alarmı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı’nın kapaklarından biri aşırı yağış dolayısıyla koptu. Olay dün 18.30’da meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi.
Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi.

Dicle Barajı’nda son günlerde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla 3 dolu savağın kapağı tedbir amaçlı açıldı. Bir süre sonra suyun aşırı tazyikinden dolayı kapaklardan biri koparak, akıntıya kapıldı. Dicle Nehri yatağında su seviyesinin yükselmesi üzerine 2 kapak kapatıldı. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi. İlçeye bağlı, Selman, Yatır, Kaya, Balaban, Akalan ve Tepecik mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı uyarılarak nehir yatağından uzak durmaları istendi. Diyarbakır Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik, “Dicle Nehri sularının 3-4 metre yükselmesi bekleniyor” denildi.

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