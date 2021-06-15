Didim Belediye Başkanı'na beyzbol sopalı saldırı

Atabay ve avukatı sağlık kontrolü ve darp raporu için ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü.

İddiaya göre, D-Marin Didim Marina da bulunan Key-f Restaurant & Cafe de şahsi avukatı ile akşam yemeğinde buluşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yemek sonrası kahve içtiği sırada yaşlı bir kişinin restorana girmesin hemen ardından 4 kişinin saldırısına uğradı.

Ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren 4 kişi bir anda Belediye Başkanı Atabay ve avukatına saldırdı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı kanlar içinde kalırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayın duyulmasının ardından olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken, Belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda belediye personeli olay yerine geldi. Başkan Atabay ve şahsı avukatı sağlık kontrolü ve darp raporu için ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Başkan Atabay ve avukatının Didim’deki sağlık kontrolünün ardından kendi imkanlarıyla ADÜ Tıp fakültesine kontrol amaçlı gittikleri öğrenildi.

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İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri şüphelilerden birini yakalayarak göz altına alırken, diğer şüphelilerin yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor.

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