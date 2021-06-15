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AYDİN

Didim Belediye Başkanı'na beyzbol sopalı saldırı

Aydın'ın Didim ilçesinin Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve şahsi avukatına yemek yemek için gittikleri restoranda kimliği belirsiz kişiler tarafından beyzbol sopalı saldırı gerçekleştirildi. Atabay ve avukatı saldırıda yaralanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Didim Belediye Başkanı Deniz Atabaya beyzbol sopalı saldırı
Atabay ve avukatı sağlık kontrolü ve darp raporu için ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü.

İddiaya göre, D-Marin Didim Marina da bulunan Key-f Restaurant & Cafe de şahsi avukatı ile akşam yemeğinde buluşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yemek sonrası kahve içtiği sırada yaşlı bir kişinin restorana girmesin hemen ardından 4 kişinin saldırısına uğradı.

Ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren 4 kişi bir anda Belediye Başkanı Atabay ve avukatına saldırdı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı kanlar içinde kalırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayın duyulmasının ardından olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken, Belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda belediye personeli olay yerine geldi. Başkan Atabay ve şahsı avukatı sağlık kontrolü ve darp raporu için ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Başkan Atabay ve avukatının Didim’deki sağlık kontrolünün ardından kendi imkanlarıyla ADÜ Tıp fakültesine kontrol amaçlı gittikleri öğrenildi.

İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri şüphelilerden birini yakalayarak göz altına alırken, diğer şüphelilerin yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor.

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