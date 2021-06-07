Didim'de denizden çıkarılan atıklarla Şirinler heykeli yapıldı

Didim Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sıfır atık projesi kapsamında yapılan kıyı temizliğiyle denizden 2 bin 225 plastik şişe çıkarıldı.

Toplanan atıklar, belediyenin Heykel ve Seramik Atölyesinde boyanarak, çizgi film karakterine dönüştürüldü.

AA

Altınkum Plajında sergilenen "Şirinler" heykeli, yerli ve yabancı vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

"Elektronik atığını getir, mamanı götür" etkinliğiyle de vatandaşlara, geri dönüşüm kutusuna bıraktıkları atıklar karşılığında kedi ve köpek maması verildi.

AA

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, sokak hayvanlarına karşı duyarlılık oluşturmak ve çevre bilincini aşılamak adına etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

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"Sıfır atık projemiz kapsamında yaptığımız etkinliğe katılımın yoğun olması bizi memnun etti. Yaşamı korumak için suyu ve toprağı da korumak zorundayız. Sürdürülebilir bir yaşam için çevre bilinci oluşturmalı, geri dönüşüme önem vermeliyiz. Sıfır atık hareketi ile atıklarımızı geri dönüşüme gönderelim. Geleceğimize sahip çıkalım."

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