Gündem Didimde doktora yönelik saldırıyla ilgili Bakan Kocadan açıklama Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı
AYDIN

Didim'de doktora yönelik saldırıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama: Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Didim Devlet Hastanesi'nde görevli hekime karşı uygulanan şiddet ile ilgili açıklamada bulundu. Başından yaralanan hekime dört dikiş atıldığını belirten Bakan Koca, "Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Didimde doktora yönelik saldırıyla ilgili Bakan Kocadan açıklama: Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı
Didim'de doktora yönelik saldırıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Aydın'ın Didim ilçesinde alkollü otomobil kullanırken yakalanan Tahir D., kontrol için getirildiği hastanede acil doktoru Doğancan Kılıç'a kafa atarak yaraladı. Kaşı yarılan doktora 4 dikiş atıldı.

Saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

  • Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Didim Devlet Hastanesi'nde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız." dedi.

Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı
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Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı
Aydın'ın Didim ilçesinde alkollü otomobil kullanırken yakalanan Tahir D., kontrol için getirildiği hastanede acil doktoru Doğancan Kılıç'a kafa atarak yaraladı. Kaşı yarılan doktora 5 dikiş atıldı.

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