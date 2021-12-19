Didim'de doktora yönelik saldırıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama: Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı

Aydın'ın Didim ilçesinde alkollü otomobil kullanırken yakalanan Tahir D., kontrol için getirildiği hastanede acil doktoru Doğancan Kılıç'a kafa atarak yaraladı. Kaşı yarılan doktora 4 dikiş atıldı.
Saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.
- Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Didim Devlet Hastanesi'nde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız." dedi.