​ Dijital dünyanın liderleri 6G Konferansı’nda buluştu

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 6. nesil kablosuz haberleşme teknolojisi çalışmaları kapsamında 6G Konferansı düzenledi.

Konferansta 6. nesil kablosuz haberleşme teknolojisi çalışmaları ve Türkiye’nin bu alandaki vizyonu ele alındı. Güney Kampüs Konferans Salonu’nda yapılan konferansın açış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakan Yrd. Dr. Ömer Fatih Sayan, Savunma Sanayii Başkan Yrd. Dr. Celal Sami Tüfekçi, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ile İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan gerçekleştirdi.

PROF. ASLAN: HEDEFİMİZ 6G İÇİN ARAŞTIRMA EKOSİSTEMİ OLUŞTURMAK

Konferansın başkanlığını üstlenen İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan, 5G’nin temelinde haberleşmenin yer aldığı bir teknoloji olduğuna işaret etti. Arslan şöyle dedi: “5G bir vizyonla doğdu, 6G de bu vizyonun devamı. Şimdi doğru adımları atıp AR-GE açısından bu teknolojinin üretimine başlarsak ve patentlerini koruma altına alırsak bir sonraki adım, aldığımız patentlerle teknolojiye yön vermek olacak. Teknoloji firmaları ile ekosistem oluşturarak teknolojiyi Türkiye’de geliştirmemiz en büyük hedefimiz. Türkiye eğer 6G’nin hem AR-GE hem de ÜR-GE çalışmalarında bulunursa dünyada önemli bir yer edinebiliriz. Özellikle bu teknolojinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi; güvenlik, gelişmişlik ve rekabet açısından çok önemli.”

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İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan

BAKAN YRD. SAYAN: EN BÜYÜK SERMAYE PATENTLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ise 6G’de fiziki ürünlerin dışında en büyük sermayenin standartlarla ilgili sahip olunan patentler olduğunu söyledi. Sayan, “Bu vizyonla yerlilik, millilik, AR-GE çalışmalarımızda 6G’nin patentlerini şimdiden yapmaya hazır bir grup olarak çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi de ULAK Haberleşmeye atıf yaparak, “ULAK firmasını kurmaktaki temel gayemiz, sadece bu teknolojiyi yapabilirliğimizi göstermek değil, milyarlarca doların Türkiye'de kalmasını sağlamak.” dedi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise nesnelerin interneti, bağlılık ve haberleşmenin birçok sektöre yaygınlaşması gibi uygulamaların 6G’de hayata geçeceğini kaydetti.

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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 2030’LARDA 6G KİLİT KONUMA GELECEK

Açış programının son konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk olarak 6G alanında öncü çalışmalar yapan İstanbul Medipol Üniversitesini kutladığını ifade etti. 5G çalışmalarının yerli ve milli olması adına faaliyetler yürüttüklerini dile getiren Karaismailoğlu şöyle dedi: “Teknolojik yeniliklerde söz sahibi ülkeler, teknolojilerini kendileri üretebilen ve herkesten önce oyuna girebilenler olacak. Biz bu anlamda teknolojiyi sadece tüketen değil, tasarlayan, geliştiren, üreten, marka oluşturup dünyaya satan konuma gelmek istiyoruz. Özellikle yerli ve milli uydu teknolojilerimizin desteğiyle bilişim ve iletişimde bölgemizde lider, dünyada da önde gelen ülkeler arasında yerimizi alacağız. Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda güçlü ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. 2027 yılına geldiğimizde mobil abonelerin yarısının 5G teknolojilerini kullanacağını öngörüyoruz. 2030’lara doğru 6G teknolojisi bilişimde kamu ve özel sektör için kilit taşı konumuna gelecektir.”

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