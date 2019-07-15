Dijital hafızaya kazıdık

15 Temmuz günü 14.45’te başlayan darbe faaliyeti, dakika dakika oluşturulan zaman çizelgesi ile ‘Dijital Kütüphane’de gözler önüne serildi. İlk 48 saatlik süre, resmi açıklamalar, itiraflar, tanıkların ifadeleri, videolar ve fotoğraf galerileriyle adeta bir belgesel haline getirildi.

HER ŞEHİDE AYRI SAYFA

15 Temmuz’da darbecilere karşı canlarını ortaya koyan 249 şehidin ayrı ayrı hayat hikayelerinin yer aldığı sayfada, çok önemli bilgi ve belgeler de yer alıyor. 249 şehidin yakınlarıyla yapılan görüşmeler ile oluşturulan sayfalarda, kahramanların o gece nasıl sokağa çıktıkları, darbeye karşı nasıl direndikleri detaylı bir şekilde ele alındı. Gazilerin anlatıları ise 15 Temmuz gecesindeki tarihi direnişi her an yaşatacak bir arşivi ortaya çıkardı.

34 STATİK HARİTA 6 BELGESEL

15 Temmuz’un Dijital Kütüphanesinde darbecilerin itirafları, ifadeleri, darbe girişimine dair belgeler, tanıkların önemli açıklamaları da yer alıyor. 15 Temmuz’un sembol isimlerinin hayat hikayelerinin de yer aldığı dijital kütüphanede 34 statik harita, 32 infografik, 40 bin tutuklunun listesi, 619 video ve tvnet televizyonunun hazırladığı 6 belgesel de yer alıyor.

Darbe girişiminin püskürtülmesi ardından günlerce devam eden demokrasi mitingleri, tarihi Yenikapı mitingi, meydanların dili, halkın ve siyasilerin tavrı da Dijital Kütüphane’nin içinde yer alıyor. OHAL kararnameleri ve örgütle ilişkisi olduğu gerekçesiyle devletten ihraç edilenlerin tam listesine de bu sayfadan ulaşılabiliyor.

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FETÖ’NÜN 50 YILI

FETÖ’nün 1960’larda başlayan örgüt faaliyetleri nin nasıl geliştiği, siyasi ve ekonomik ağının nasıl oluştuğu, kirli ilişkilerinin nasıl başladığı ve Fetullah Gülen’in ‘cemaat’ görünümlü terör örgütünü nasıl kurduğu da bütün detayları ile bu sayfada yer alıyor.

DARBE GİRİŞİMİNE DAİR HABERLER

Darbe girişimi ve sonrasında görülen soruşturmalar, adli süreçler ve operasyonlara ilişkin bütün gelişmelere 15 Temmuz’un Dijital Kütüphanesi’nden ulaşılabiliyor.

ÇOK DİLLİ YAYINA HAZIRLANDI

Alanında bir ilk olan 15 Temmuz Dijital Kütüphanesi, Arapça, İngilizce ve Rusça olarak dünya kamuoyuna sunuldu. Sayfa Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerine de çevrilecek.