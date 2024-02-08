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Dijital teröristlere geçit yok: Sosyal medyada terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

İstanbul'daki Çağlayan Şehit Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde 6 Şubat günü gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Çanakkale'de sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. D.U.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

13:29 - 8/02/2024 Perşembe
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Çanakkale'de sosyal medyada terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
Çanakkale'de sosyal medyada terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

İstanbul'daki Çağlayan Şehit Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde 6 Şubat günü gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Çanakkale'de sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İstanbul'da 6 Şubat günü Çağlayan Şehit Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde DHKP/C terör örgütü mensubu biri kadın 2 terörist tarafından düzenlenen saldırıda 3 polis memuru ve 2 vatandaş yaralanırken, 1 vatandaş hayatını kaybetmişti. Eylemi gerçekleştirilen 2 terörist ise etkisiz hale getirilmişti. Adliyedeki terör saldırısı sonrası Çanakkale'de sosyal medya hesabından terör örgütünün propagandasını yapan D.U.Ö., Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli D.U.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.




#terör
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#terörist
#İstanbul
#Çanakkale
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