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GAZİANTEP

Jandarmanın 'Tak-Bul Gözlüğü' denetimleri hızlandırıyor

Dikkat çeken görüntü: Hepsini tarıyor

Gaziantep'te jandarma ekipleri, "Tak-Bul Gözlüğü" sistemi sayesinde denetimlerini hızlı bir şekilde sürdürebiliyor. Akıllı gözlük, yeni kimlik ve ehliyet gibi belgelerin yanı sıra plakaları tarıyor.

AA

"Tak-Bul Gözlüğü" sistemi, Gaziantep'te arama noktasında jandarma ekiplerinin işini hızlı bir şekilde yapmasını sağlıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde jandarma tarafından uygulanan sistemde, gözlüğün kamerasına yansıyan verilerin, doğrulanması için hücresel bağlantı ile İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı veri tabanına ulaştırılıyor.

Jandarmanın 'Tak-Bul Gözlüğü' denetimleri hızlandırıyor

Akıllı gözlük, yeni kimlik ve ehliyet gibi belgelerin yanı sıra plakaları tarıyor. Bu sayede belgelerin doğruluğu ve kişi hakkındaki arama veya yakalama kararları, jandarma personelinin ekranına yansıtılıyor.

Jandarmanın 'Tak-Bul Gözlüğü' denetimleri hızlandırıyor

Ayrıca, kalabalık ortamlarda yüz tanıma sistemi sayesinde şüpheli kişilerin tespitini kolaylaştırıyor.

Yetkiler, uygulamanın Türkiye'de 10 ilde sürdürüldüğünü ve şehirlerarası sefer yapan bir otobüsteki kimlik kontrolünün 3 dakikada tamamlanmasının vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını bildirdi.

Jandarmanın 'Tak-Bul Gözlüğü' denetimleri hızlandırıyor

Öte yandan jandarma, arama çalışmaları sırasında dedektör köpeklerden de yararlanıyor.

"Tak-Bul Gözlüğü" denetimleri hızlandırıyorn

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