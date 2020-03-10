Gündem Dilenciden pes dedirten itiraf Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum
ERZİNCAN

Dilenciden 'pes' dedirten itiraf: Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum

Dilenciden 'pes' dedirten itiraf: Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum

Erzincan’ın Tercan ilçesinde yaşayan bir dilenci her gün dilenmek için Erzurum’a geliyor. Günlük ortalama 200 lira kazandığını ifade eden adam, cuma günleri ise en az 500 lira kazandığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Erzincanlı bir dilenci her sabah otobüsle Erzincan’ın Tercan ilçesinden Erzurum’a dilenmek için geliyor.
Erzincanlı bir dilenci her sabah otobüsle Erzincan’ın Tercan ilçesinden Erzurum’a dilenmek için geliyor.

Erzincanlı bir dilenci her sabah otobüsle Erzincan’ın Tercan ilçesinden Erzurum’a dilenmek için geliyor. Daha çok Palandöken ilçesi Yenişehir mahallesinde dilenen adam akşamları otobüsle tekrar Erzincan’a dönüyor.

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  • Bir vatandaş tarafından görüntülenen dilenci her gün ortalama 200 lira kazandığını ve yemekleri de çevredeki lokantalarda yediğini belirterek, cuma günleri en az 500 lira kazandığını itiraf etti. Vatandaşların "400 lira kazanıyor musun?" sorusuna ise, “400 lira vız gelir en az 500 kazanıyorum” dedi.

Dilencinin üzerinden 28 bin bankadan 450 bin lirası çıktı
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Dilencinin üzerinden 28 bin bankadan 450 bin lirası çıktı

Dilencinin kazandığı parayı itiraf ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine dilenen adama birçok kişi tepki gösterirken, yaşanan diyalog ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Dünyanın en zengin dilencisi: Abdul Sattar Edhi
Pakistanlı Abdul Sattar Edhi, 2016'da dünya yolculuğunun sonuna geldiğinde 300 sosyal yardım merkezi, 1800 ambulans, 28 kurtarma gemisi, 2 uçak bıraktı. Dünyanın en zengin dilencisi, Edhi Vakfı'nı kurarak binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı. 50 bin terk edilmiş çocuğun kanunen babası oldu.


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