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DİYARBAKIR

Dilencinin üzerinden sahte para çıktı

Dilencinin üzerindekiler değil çantasındakiler şok etti

Diyarbakır’da zabıta ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan bir dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı. Dilencinin çantasını kontrol eden zabıta ekipleri ikinci bir şok yaşadı. Çantadan, üzerinde 'geçersizdir' yazan 50 ve 100 liralık banknotlar halinde toplam 6 bin 150 lira sahte para ele geçirildi.

Haber Merkezi IHA
Üzerinden 7 bin TL para çıkan dilencinin çantasından çıkanlar polisleri de şaşkına çevirdi.
Üzerinden 7 bin TL para çıkan dilencinin çantasından çıkanlar polisleri de şaşkına çevirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kantar Zabıta Amirliği ekipleri, kentin ana noktalarında dilenci operasyonu gerçekleştirdi.

Farklı noktalarda dilenirken yakalanan vatandaşlar, Kantar Zabıta Amirliği’ne getirildi. Burada yapılan üst aramasında 84 yaşındaki Selahattin A.’nın üzerinden çıkan paralar görevlileri şaşkına çevirdi. Üzerinde 5, 20, 50 ve 10 liralık banknotlar halinde 7 bin lira çıkan Selahattin A.’ya Kabahatler Kanunu kapsamında 124 lira ceza kesildi.

Kandırdı, kandırıldı

  • Üzerinde 7 bin lira çıkan dilenci Selahattin A.’nın yanında bulunan çantasını kontrol eden zabıta ekipleri ikinci bir şok yaşadı. Selahattin A.’nın çantasını boşaltan görevliler, üzerinde geçersizdir yazılar 50 ve 100 liralık banknotlar halinde toplam 6 bin 150 lira geçersiz para ele geçirdi.

Hemen güvenlik güçlerine haber veren zabıta görevlileri, paralara el koydu. Güvenlik güçleri, üzerinde geçersizdir yazısı yazılması nedeni ile paraların sahte olarak değerlendirilmeyeceğini bildirerek amirlikten ayrıldı.

  • Öte yandan Selahattin A.’nın üzerinden çıkan geçersiz paraların, dilencilik yaparken topladığı bozuk paraları banknot haline getirmek için girdiği dükkanlardan kendisine verildiği öğrenildi.

Zabıta ekipleri, vatandaşların dini duygularını sömüren dilencilere para verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

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