Dilencinin üzerinden sahte para çıktı Dilencinin üzerindekiler değil çantasındakiler şok etti Diyarbakır’da zabıta ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan bir dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı. Dilencinin çantasını kontrol eden zabıta ekipleri ikinci bir şok yaşadı. Çantadan, üzerinde 'geçersizdir' yazan 50 ve 100 liralık banknotlar halinde toplam 6 bin 150 lira sahte para ele geçirildi.

Haber Merkezi 26 Eylül 2018, 17:11 Son Güncelleme: 26 Eylül 2018, 17:15 IHA