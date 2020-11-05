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Dilsiz kahramanlar: Enkaz altındaki birçok kişi köpekler sayesinde kurtarıldı

Dilsiz kahramanlar: Enkaz altındaki birçok kişi köpekler sayesinde kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazında birçok vatandaş, arama köpekleri sayesinde kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Hassas buruna sahip olan arama kurtarma köpekleri AFAD başta olmak üzere tüm ekiplere yardımcı oldu.
Hassas buruna sahip olan arama kurtarma köpekleri AFAD başta olmak üzere tüm ekiplere yardımcı oldu.

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği depremde, birçok vatandaş enkaz altından kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarında hassas burunlu eğitimli köpekler de kullanıldı. Bu özel köpekler, enkaz altına kalanların yerlerini tespit etmede etkili rol oynadı. Başta AFAD olmak üzere, jandarma ve itfaiye gibi kurum ve kuruluşlarda bulunan arama kurtarma köpekleri, oldukça fayda sağladı.

Enkaz altından 9,5 saat sonra kurtarılan Buse Hasyılmaz, "Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarırım" demişti.
Arama-kurtarma köpeklerinin de katkısıyla 107 kişi enkaz altından kurtarıldı.

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