Dimdik ayakta

Türkiye’yi yasa boğan Batman’daki terör saldırısında şehit olan 8 asker dün son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus İzmir’de, şehit Jandarma Uzman Çavuşlar Özgür Can İnce Ankara’da, Neşet Gök Eskişehir’de, Ali Hekim Isparta’da, Okan Dinçer Balıkesir’de, Yahya Şen Kırıkkale’de, Uğur Göksu Samsun’da, Süleyman Aydın ise Amasya’da toprağa verildi.

UĞUR GÖKSU - ÖMER YİĞİT ULUS

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Saldırıda yaralanan Trabzonlu Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz’ün tedavisi ise sürüyor. Ayrıca terör saldırısının yaşandığı bölgede, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için havadan ve karadan yürütülen operasyonlar aralıksız sürdürülüyor.

Mardin, Siirt ve Batman’da sarp dağlık bölgeler insansız hava araçları İHA ve SİHA’lar, yer yer de dronelar ile didik didik aranıyor.

Bir oğlum daha var!

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin yakınlarının güçlükle ayakta durabildiği gözlenirken, acılı baba Niyazi Aydın, terörü lanetledi: “Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim. Bir oğlum daha var, 2 ay sonra onu da askere göndereceğim.” Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Suluova Şehitliği'ne defnedildi.

Kahreden tesadüf

Amasyalı şehit Süleyman Aydın, PKK’nın 34 yıl önce şehit ettiği ilk asker olarak kayıtlara geçen “aynı adı ve soyadını taşıdığı” şehit er Süleyman Aydın ile aynı kaderi paylaştı. PKK’nın 15 Ağustos 1984’te Siirt’in Eruh ilçesinde şehit ettiği ilk asker olan Süleyman Aydın, memleketi Erzincan’ın Mertekli köyüne defnedilmişti.

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İkisi de büyük acı yaşayan şehidin nişanlısı ile annesi, törende birbirlerini teselli etti.

Hayallerimizi çaldılar

Samsunlu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için Ladik Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Şehidin ağabeyi Seyitahmet Göksu kardeşinin tabutuna sarılarak, “Benim de evlatlarım var. Onları da asker olarak yetiştireceğim. O şerefsizleri sevindirmeyeceğim” dedi. Törene şehidin kamuflajını giyerek gelen nişanlısı Nesrin Atağ ise “Sana söz verdim. Dimdik ayaktayım. Hainleri sevindirmeyeceğim. Bizim hayallerimizi çaldılar. Umutlarımızı çaldılar” diyerek tabutun önündeki fotoğrafı öptü. Şehit Göksu, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Abiye son bakış

Memleketi Eskişehir’de defnedilen şehit Uzman Çavuş Neşet Gök’ün 7 yaşındaki kardeşi Batuhan, törene asker kıyafetiyle katıldı. Batuhan’ın, bir süre önce izne gelen ağabeyinin tekrar birliğine dönmemesini, döndüğü takdirde şehit olabileceğini söylediği öğrenilmişti.

Batman’da teröre lanet

8 şehit verdiğimiz Gercüş’teki saldırı, Batman’da kınandı. Düşünce ve İnanç Platformu öncülüğünde birçok STK’nın desteğiyle düzenlenen “Terörü Telin, Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü” ile PKK’nın saldırısı lanetlendi. Platform Sözcüsü Mehmet Ergin, “Küresel şeytanlar ve yerli iş birlikçileri bilmelidir ki, her terör eyleminden sonra bu ülkenin fedakar ve feraset sahibi vatandaşları daha çok kenetlenecek, birlik ve beraberliğini biraz daha pekiştirecektir” dedi. Vatandaşlar, yürüyüş boyunca 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı. Yürüyüş, terör saldırında şehit düşen askerlere dua edilmesi ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

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TÜM İSTANBUL’DA SALA VERİLDİ

Öte yandan şehit olan askerler için İstanbul’daki camilerde sala okundu. Alınan karar üzerine İstanbul’un 39 ilçesinde, ilçe müftülüklerince belirlenen merkezi camilerde şehit askerler için sala verildi.

Şehit Özgür Can İnce’nin babası Ömer ile kardeşi Ayhan İnce cenaze törenine askeri üniformayla katıldı.

Güle güle şehidim

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce, Ankara’da sonsuzluğa uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camii’ndeki askeri törende acılı aile taziyeleri kabul etti. Ayakta güçlükle duran şehidin annesi Sündüz İnce, cami avlusuna sağlık ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeyle getirildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Etimesgut’taki Elvanköy Mezarlığı şehitliğine defnedildi.

DEVLETİN ZİRVESİ ORADAYDI

Başkent Ankara’daki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bazı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Akar, Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları, akşam da İnce’nin Elvankent’te oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İdam istiyoruz

Şehit Uzman Çavuş Yahya Şen memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da il merkezindeki Nur Camii ve Külliyesi'ndeki törene katılarak acılı aileyi teselli etti. Cenaze namazının ardından Soylu ile Erdoğan şehidin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Bu sırada bir vatandaş İçişleri Bakanı Soylu'ya “Vatan hainleri için idam istiyoruz” diye seslendi. Şehidin naaşı, daha sonra Balışeyh ilçesi Akçakavak köyü mezarlığında defnedildi.

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‘KORKAK ŞEREFSİZLER!’

Kırıkkale’deki törenin ardından İzmir’e geçen Bakan Soylu, burada da şehit Astsubay Ömer Yiğit Ulus’un cenaze törenine katıldı. Şehit Ulus, Bergama’da toprağa verildi. Acılı baba Yücel Ulus, “Şerefsiz bunlar. Tek tek çıkamıyorlar karşılarına. Hepsi korkak şerefsiz bunların” diyerek terörü lanetledi.

Böyle olmadı...

Şehit asker Ali Hekim, memleketi Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sedye üzerinde getirilen şehidin annesi Ayşe Hekim, “Olmadı böyle oğlum” diyerek gözyaşı döktü.

GÜNDEM Türkiye’nin rolü kritik